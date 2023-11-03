Головна Думки вголос Сергій Громенко
search button user button menu button
Сергій Громенко Історик

Скільки ворогів загинули на війні?

glavcom.ua
Армія окупантів втратила більше 300 тисяч солдат
ілюстративне фото

Коли Генштаб публікує добові зведення, він вказує кількість «втрат» ворогів, а не «загиблих», бо це різні речі

Окрім есею, Залужний дав The Economist коротке супровідне інтерв'ю. Більша частина змісту – про позиційний тупик і необхідність технологій – іншими словами переказана в есеї, тому я не перекладав весь текст. Натомість я зупинився на одному важливому питанні – про загиблих ворогів.

«Хід контрнаступу підірвав сподівання Заходу на те, що Україна зможе використати його, щоб продемонструвати, що війну неможливо виграти, і таким чином сплутати розрахунки Владіміра Путіна, змусивши російського президента до переговорів. Він також спростував припущення генерала Залужного, що він зможе зупинити Росію, знекровивши її війська. «Це була моя помилка. Росія втратила щонайменше 150 000 осіб загиблими. У будь-якій іншій країні такі втрати зупинили б війну». Але не в Росії, де життя коштує дешево і де Путін орієнтується на першу і другу світові війни, в яких Росія втратила десятки мільйонів людей».

«Давайте будемо чесними, це феодальна держава, де найдешевшим ресурсом є людське життя. А для нас... найдорожче, що у нас є – це наші люди», – каже він. Поки що, говорить генерал Залужний, йому вистачає солдатів. Але чим довше триватиме війна, тим важче буде їх утримувати. «Нам потрібно шукати цей вихід, нам потрібно знайти цей порох, швидко його освоїти і використати для якнайшвидшої перемоги. Тому що рано чи пізно ми зіткнемося з тим, що у нас просто не вистачить людей, щоб воювати».

Отже, головком підтвердив те, про що кажуть аналітики, і чого не хочуть слухати блогери. Коли Генштаб публікує добові зведення, він вказує кількість «втрат» ворогів, а не «загиблих», бо це різні речі. У категорію втрат (певно, мова йде про безповоротні, а не санітарні, бо це теж різне) входять і вбиті, і важкопоранені, і полонені, і зниклі безвісти. Таким чином, 300 тисяч – це втрати, а не загиблі, а загиблих – половина.

Направду це дофіга. Це вдесятеро більше за 10 років Афганської війни (не рахуючи, звісно, самих афганців). Ба більше, співвідношення загиблих та поранених 1:1 – це дніще дніщенське за будь-якими мірками, це вирок всій військовій машині РФ. Але цього виявилося недостатньо. І не в останню чергу тому, що мобілізованих і контрактників серед загиблих навряд чи більше половини. Решта – найманці, зеки та, що особливо жахливо, українці з давно окупованих територій.

Але рівень внутрішньої ненависті в російському суспільстві, презирства до нижчих та плазування перед вищими настільки високий, що жодні втрати ніяк на нього не впливають. Ми ж просто не зможемо перебити їх усіх, якщо розмінюватимемо менше ніж 1:5. Тож наша надія – нові технології, бо ліквідувавши технічну перевагу Росії, ми убезпечимося від її м'ясної переваги. Тому у головкома в есеї 4 з 5 пунктів були про техніку.

Однак в тексті є і ще одна деталь. Коментатор пише: «У Першу світову війну заколоти втрутилися раніше, ніж технології змогли змінити ситуацію. Чотири імперії розпалися, а в Росії спалахнула революція». Додам від себе, що Німеччина зазнала повної катастрофи, хоча на її території не було жодного ворожого солдата, навпаки, це Париж був під обстрілами.

Тому попри все, у довготривалій перспективі я залишаюся оптимістом. Ми не тільки виграємо цю війну, але й колись розмежовуватимемо Російську республіку із Поволзьким еміратом

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія війна путін втрати окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ щоночі атакує Україну дронами-камікадзе
20 «Шахедів» і ракета: подробиці нічної атаки на Україну
1 листопада, 07:15
Остін вважає, що рано чи пізно Путін кине виклик НАТО
Глава Пентагону пояснив, чим загрожує НАТО перемога Росії у війні
31 жовтня, 18:58
Російський гелікоптер ймовірно порушив повітряний простір Японії
Японія підняла в небо винищувачі через російські гелікоптери
31 жовтня, 16:49
Херсон щодня потерпає від ворожих обстрілів
РФ серед ночі вдарила по центру Херсона: є загибла та поранені
30 жовтня, 06:52
У новинах постійно з'являються скандали, пов'язані з роботою територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки
Мобілізація в Україні. Маємо велику проблему
13 жовтня, 14:29
Кіссінджер – один із найвпливовіших зовнішньополітичних стратегів США 1970-х років
Геополітичну «модель Кісінджера» знищено. Потрібна нова
10 жовтня, 17:26
В одному з районів Київщини буде посилено перевірки транспорту та пішоходів
В одному з районів Київщини буде посилено перевірки транспорту та пішоходів
9 жовтня, 10:27
Жодного дня не минає без ворожих обстрілів Херсона
Зранку в Херсоні прогриміла серія вибухів
5 жовтня, 07:52
Симоньян заявила, що ядерний ультиматум допоможе укласти мир з Україною
Симоньян мріє про ядерний вибух над Сибіром: росіяни подали скаргу в слідчий комітет
4 жовтня, 10:45

Сергій Громенко

Скільки ворогів загинули на війні?
Скільки ворогів загинули на війні?
Авдіївка – це як повномасштабне вторгнення 2022 року в мініатюрі
Авдіївка – це як повномасштабне вторгнення 2022 року в мініатюрі
Через кого Росія захворіла на авторитаризм?
Через кого Росія захворіла на авторитаризм?
Аргонавт Криму: пам’яті Олекси Гайворонського
Аргонавт Криму: пам’яті Олекси Гайворонського
Україна має думати про розпад Росії вже зараз
Україна має думати про розпад Росії вже зараз
Російська економіка неодмінно колапсує. Головна причина
Російська економіка неодмінно колапсує. Головна причина

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
49K
Битва за Авдіївку: склалась критична ситуація
32K
Демобілізація військових: Данілов розповів, коли можуть розглянути питання
31K
Розвідка повідомила, у якому стані перебуває Путін
14K
У Кропивницькому пролунали вибухи
14K
Стаття Залужного для The Economist: оприлюднено повний переклад
9152
Житло, погода і світло: що дивує українську біженку у Норвегії

Новини

Ракетні війська знищили ще чотири бази окупантів і пункт управління
Сьогодні, 07:10
Атака на українські міста, схвалення пакету допомоги Ізраїлю: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Хмарність, місцями сильні пориви вітру: прогноз погоди на 3 листопада
Сьогодні, 04:45
3 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Росгвардія вербує ПВК «Вагнер»: будуть працювати на окупованих територіях України
Вчора, 07:20
Понад пів сотні запеклих боїв: дані Генштабу про ситуацію на фронті
Вчора, 07:12

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту