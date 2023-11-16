Селидове: тривають рятувальні роботи, під завалами можуть ще перебувати люди

У ніч на 15 листопада російські окупанти завдали ракетного удару по м. Селидове Покровського району на Донеччині

Станом на 08:00 16 листопада в результаті проведених робіт виявлено та вилучено тіла двох загиблих осіб

На Донеччині внаслідок російського ракетного обстрілу м. Селидове, який відбувся 15 листопада, другу добу тривають аварійно-рятувальні та пошукові роботи на місці частково зруйнованого чотириповерхового будинку. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

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«Станом на 08:00 16 листопада в результаті проведених робіт виявлено та вилучено тіла двох загиблих осіб. За попередньою інформацією під завалами можливе перебування ще дві осіб. Роботи тривають», – йдеться в повідомленні.

Всього внаслідок російського ракетного обстрілу м. Селидове, який відбувся 15 листопада, загинуло дві людини, троє людини травмовано, врятовано 6 осіб, з яких 1 дитина.

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Зруйновано один приватний житловий будинок, частково зруйновано 4-х поверховий житловий будинок, пошкоджено 16 приватних та сім багатоквартирних будинків.

Як повідомлялося, у ніч на 15 листопада російські окупанти завдали ракетного удару по м. Селидове Покровського району на Донеччині. У результаті відбулось руйнування під’їзду чотириповерхового житлового будинку.

На місці обстрілу надзвичайники спільно з поліцейськими врятували поранених чоловіка та жінку, яких доставили до медичного закладу. Також із пошкодженої квартири на четвертому поверсі рятувальники допомогли вибратися трьом людям, серед яких дитина.