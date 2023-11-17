Як позбутись затяжних тривог через зліт МіГів: Зеленський дав доручення Кабміну

Володимир Зеленський: «Доручив Міністерству оборони, Генштабу та Кабміну запропонувати рішення, щоб вильоти носіїв «кинджалів» не паралізували країну на години»

Президент Володимир Зеленський доручив Кабміну, Міністерству оборони та Генштабу ЗСУ знайти рішення, щоб довготривалі тривоги через польоти російського МіГ-31К, який може переносити ракети «Кинджал», не паралізували життєдіяльність українців. Про це глава держави говорив на засіданні Ставки верховного головнокомандувача.

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«Доручив Міністерству оборони, Генштабу та Кабміну запропонувати рішення, щоб вильоти носіїв «кинджалів» не паралізували країну на години», – розповів після засідання Зеленський.

Також присутні заслухали доповідь міністра оборони Умєрова про потреби наших воїнів у техніці, ракетах, боєприпасах, обладнанні та послугах – в усьому необхідному для подальшої деокупації України.

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«Реалізація поточних контрактів. Контрактування на наступний рік як із вітчизняним ОПК, так і з закордонними постачальниками. Систематизація очікуваної міжнародної технічної допомоги. Доповідь міністра стратегпрому Камишіна щодо нарощування обсягів виробництва на підприємствах вітчизняного ОПК. А також поточний стан і перспективи нашої багаторічної ракетної програми, ухваленої ще у 2021 році», – зазначив Зеленський.

Триває 632-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнень.

Минулої доби російські окупанти завдали чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши 18 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 16 ударних БпЛА. Сьогодні вночі ворог знову атакував Україну дронами-камікадзе. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

За добу загалом противник завдав 12 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.