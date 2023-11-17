Головна Країна Політика
search button user button menu button

Як позбутись затяжних тривог через зліт МіГів: Зеленський дав доручення Кабміну

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Як позбутись затяжних тривог через зліт МіГів: Зеленський дав доручення Кабміну
Доручення відомства отримали від президента на сьогоднішньому засіданні Ставки верховного головнокомандувача
фото: Офіс президента

Володимир Зеленський: «Доручив Міністерству оборони, Генштабу та Кабміну запропонувати рішення, щоб вильоти носіїв «кинджалів» не паралізували країну на години»  

Президент Володимир Зеленський доручив Кабміну, Міністерству оборони та Генштабу ЗСУ знайти рішення, щоб довготривалі тривоги через польоти російського МіГ-31К, який може переносити ракети «Кинджал», не паралізували життєдіяльність українців. Про це глава держави говорив на засіданні Ставки верховного головнокомандувача.

«Доручив Міністерству оборони, Генштабу та Кабміну запропонувати рішення, щоб вильоти носіїв «кинджалів» не паралізували країну на години», – розповів після засідання Зеленський.

Також присутні заслухали доповідь міністра оборони Умєрова про потреби наших воїнів у техніці, ракетах, боєприпасах, обладнанні та послугах – в усьому необхідному для подальшої деокупації України.

«Реалізація поточних контрактів. Контрактування на наступний рік як із вітчизняним ОПК, так і з закордонними постачальниками. Систематизація очікуваної міжнародної технічної допомоги. Доповідь міністра стратегпрому Камишіна щодо нарощування обсягів виробництва на підприємствах вітчизняного ОПК. А також поточний стан і перспективи нашої багаторічної ракетної програми, ухваленої ще у 2021 році», – зазначив Зеленський.

Триває 632-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнень. 

Минулої доби російські окупанти завдали чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши 18 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 16 ударних БпЛА. Сьогодні вночі ворог знову атакував Україну дронами-камікадзе. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

За добу загалом противник завдав 12 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: тривога ворог Володимир Зеленський окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Частина цивільних українців вирішили, що армія окупантів – це виключно п'яні «чмобіки»
Зневажати ворога – шлях до поразки
11 листопада, 17:33
Окупанти з Ялти їздили з візитом до Туреччини. МЗС відреагувало
Окупанти з Ялти їздили з візитом до Туреччини. МЗС відреагувало
1 листопада, 20:34
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов
Данілов: Україна готова до компромісів, аби стати членом ЄС
10 листопада, 22:16
Сили ППО знищили два дрони
Атака на Одещину: влада повідомила про влучання
3 листопада, 08:12
Внаслідок атаки постраждало сім виставок
Який вигляд має художній музей в Одесі після обстрілу: з’явилися фото
6 листопада, 09:28
У жовтні росіянам вдалося випустити близько 115 високоточних ракет із дальністю понад 350 км
Росії вдалося налагодити виробництво ракет: які запаси є в окупантів
6 листопада, 11:07
Потужний вибух пролунав у Мелітополі 11 листопада
Вибух у Мелітополі: розвідка повідомила про ураження штабу окупантів
12 листопада, 14:35
Росіяни можуть займатися накопиченням ракет перед масованими обстрілами
ВМС пояснили паузу у використанні росіянами «Калібрів»
13 листопада, 16:31
Окупанти готуються до нової хвилі ракетного й дронового терору
Розвідка повідомила, як ворог готується до зимових обстрілів
14 листопада, 19:58

Політика

Як позбутись затяжних тривог через зліт МіГів: Зеленський дав доручення Кабміну
Як позбутись затяжних тривог через зліт МіГів: Зеленський дав доручення Кабміну
Успіхи ЗСУ на Херсонщині: Зеленський звернувся до воїнів (фото)
Успіхи ЗСУ на Херсонщині: Зеленський звернувся до воїнів (фото)
Секретар Коломийської міськради, який порівняв депутатку з відьмою, може позбутися посади (відео)
Секретар Коломийської міськради, який порівняв депутатку з відьмою, може позбутися посади (відео)
«Майдан-3». Зеленський заявив, що РФ готує кампанію з дестабілізації України
«Майдан-3». Зеленський заявив, що РФ готує кампанію з дестабілізації України
Страйк польських перевізників: стали відомі результати перемовин
Страйк польських перевізників: стали відомі результати перемовин
Єрмак анонсував відкриття одного із аеропортів України ще до завершення війни
Єрмак анонсував відкриття одного із аеропортів України ще до завершення війни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
58K
Зрадник України розповів, як ЗСУ захопили казарму росіян
27K
Фаріон – у міністри освіти! Корчинський закликав українців повстати «проти колаборантів»
14K
17 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7507
Чому Різдвяний піст цього року такий особливий
5035
Працевлаштування у Швейцарії: три українки розповіли, як знайти роботу
3517
Який вигляд має могила президента Кравчука у Києві: шокуючі фото

Новини

Київський безпековий форум проведе спеціальну подію до роковин Голодомору
Сьогодні, 11:12
Запеклі бої тривають на трьох напрямках: Генштаб повідомив про результати
Сьогодні, 07:08
Атака ворожих безпілотників, Захід оцінив втрати росіян в Україні: головне за ніч
Сьогодні, 06:58
Мороз вночі та дощі в низці областей: прогноз погоди на 17 листопада
Сьогодні, 04:51
17 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:12
ЗСУ відбили ворожі атаки на семи напрямках – Генштаб
Вчора, 07:30

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту