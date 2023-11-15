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Федоров розповів, як живуть люди в окупованій частині Запорізької області

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Федоров розповів, як живуть люди в окупованій частині Запорізької області
Окупанти затримують зарплати та соцвиплати
фото ілюстративне

Співробітникам водоканалу у Мелітополі не виплачували заробітної плати вже півтора місяця

Російські загарбники в тимчасово окупованій частині Запорізької області залишили людей без соціальних виплат. Про це повідомив мер окупованого Мелітополя Іван Федоров.

«Ані пенсій, ані зарплат – у тимчасово окупованих населених пунктах Запорізької області РФ знову залишила без соціальних виплат людей і без зарплат бюджетників», – заявив він.

За словами Федорова, поки місцевий російський гауляйтер Євген Балицький на камери пропагандистів обіцяє, що «всі соціальні обов'язки будуть виконані», люди на окупованій частині області говорять правду.

Місцеві мешканці повідомили, що співробітникам водоканалу у Мелітополі не виплачували заробітної плати вже півтора місяця. Тим часом як колектив музичної школи місяць працював задаром.

Крім зарплат окупанти затримують й інші соцвиплати. Зокрема, за даними мера, пенсії та дитячі виплати затримують традиційно.

Нагадаємо, триває 630-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося понад 60 бойових зіткнень.  За добу загалом ворог завдав вісім ракетних та 59 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні та багатоповерхові житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура.

Теги: Запоріжжя окупанти війна

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