Федоров розповів, як живуть люди в окупованій частині Запорізької області

Співробітникам водоканалу у Мелітополі не виплачували заробітної плати вже півтора місяця

Російські загарбники в тимчасово окупованій частині Запорізької області залишили людей без соціальних виплат. Про це повідомив мер окупованого Мелітополя Іван Федоров.

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«Ані пенсій, ані зарплат – у тимчасово окупованих населених пунктах Запорізької області РФ знову залишила без соціальних виплат людей і без зарплат бюджетників», – заявив він.

За словами Федорова, поки місцевий російський гауляйтер Євген Балицький на камери пропагандистів обіцяє, що «всі соціальні обов'язки будуть виконані», люди на окупованій частині області говорять правду.

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Місцеві мешканці повідомили, що співробітникам водоканалу у Мелітополі не виплачували заробітної плати вже півтора місяця. Тим часом як колектив музичної школи місяць працював задаром.

Крім зарплат окупанти затримують й інші соцвиплати. Зокрема, за даними мера, пенсії та дитячі виплати затримують традиційно.

Нагадаємо, триває 630-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося понад 60 бойових зіткнень. За добу загалом ворог завдав вісім ракетних та 59 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні та багатоповерхові житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура.