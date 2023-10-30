Росіяни вдарили по маршрутці у Херсоні: є постраждалі

Жінку, 69 років, госпіталізовано до хірургічного відділення у стані середньої тяжкості

Сьогодні, 30 жовтня, російські окупанти обстріляли маршрутку в Херсоні, поранено семеро людей. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

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«Нині відомо про сімох постраждалих внаслідок обстрілу маршрутного таксі у Херсоні», – розповів він.

За його словами, це двоє чоловіків та пʼятеро жінок. «36-річна херсонка отримала тяжкі поранення. Також жінку, 69 років, госпіталізували до хірургічного відділення у стані середньої тяжкості», – додав голова ОВА, зазначивши, що усім потерпілим надається необхідна медична допомога.

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Триває 614-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося близько 60 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, три зенітно-ракетних комплекси та шість артилерійських засобів противника.