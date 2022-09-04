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Правоохоронці затримали двох осіб, причетних до вибуху у Чернігові

Альона Боженко
glavcom.ua
Правоохоронці затримали двох осіб, причетних до вибуху у Чернігові
Затримано двох осіб, причетних до вибуху в Чернігові
фото із відкритих джерел

Кримінальне провадження розслідує ДБР

Президент Володимир Зеленський повідомив про затримання двох осіб, причетних до вибуху на дитячому заході в Чернігові 3 вересня. Про це гарант повідомив під час відеозвернення.

«Сьогодні отримав доповідь про те, що за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення були затримані двоє осіб, які безпосередньо причетні до трагічного інциденту в Чернігові – той, хто дав наказ відвезти бойову зброю на публічний міський захід і той, хто дозволив дитині взяти зброю до рук», – повідомив очільник держав.

Зеленський уточнив, що кримінальне провадження розслідує ДБР.

«Іще раз попереджаю всіх представників влади і правоохоронних органів на місцях: пильнуйте, щоб на публічних заходах не було бойової зброї та інших небезпечних засобів», – наголосив президент.

Нагадаємо, 3 вересня 2022 року у Чернігові під час проведення виставки зброї військовослужбовці тероборони показували цивільному населенню зброю та боєприпаси, і під час цього один з боєприпасів здетонував. У результаті цього було травмовано п’ятеро осіб, серед них – четверо дітей віком від 2 до 12 років.

Очевидці розповіли про пережитий жах. За словами відвідувачів, вибух спричинив паніку і всі одразу почали шукати укриття. 

Теги: виставка зброя вибух Чернігів

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