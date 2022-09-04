У Чернігові зросла кількість травмованих від вибуху

Від вибуху постраждало 15 людей – серед них восьмеро дітей та семеро дорослих

Кількість потерпілих, які звернулися по медичну допомогу після вибухів на виставці боєприпасів у Чернігові, зросла до 15 людей – серед них восьмеро дітей та семеро дорослих, розповів голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус в ефірі телемарафону.

Так, станом на середину дня 4 вересня у лікарні перебували двоє дітей та двоє дорослих.

«Державне бюро розслідувань уже розслідує цей інцидент, зокрема, опитує свідків і залучає всі можливі носії інформації. Слідство має з'ясувати, як на мирному заході з'явилися військові та чому в них була бойова зброя. Ці питання перебувають не лише на його контролі, але й на контролі вищого керівництва країни», – сказав Чаус.

Очільник області пояснив, що цей захід у Чернігові захотіла організувати громадська організація: це нібито мав бути мирний дитячий захід з ігровими активностями.

«Жодного повідомлення про те, що там буде якась виставка військового озброєння чи військові, не було», – стверджує Чаус.

Нагадаємо, вчора, 3 вересня, у Чернігові пролунав вибух. Повідомлялося про двох травмованих дітей.