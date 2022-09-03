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Момент вибуху боєприпасів у Чернігові потрапив на відео

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Момент вибуху боєприпасів у Чернігові потрапив на відео
Унаслідок вибуху постраждали діти
фото: Суспільне

Біля художнього музею проходив благодійний ярмарок, однією з локацій якого була виставка боєприпасів

У Чернігові в історичній частині міста, на Валу, 3 вересня біля 13:30 пролунав вибух. Момент вибуху потрапив на відео знімальної групи «Суспільного».  

Журналісти якраз записували інтерв'ю зі співорганізаторкою благодійного ярмарку «Північний шарварок», коли стався вистріл з гранатомета.

Біля художнього музею проходив благодійний ярмарок, однією з локацій якого була виставка боєприпасів.

Нагадаємо, вдень 3 вересня у Чернігові біля художнього обласного музею імені Галагана, на Валу, пролунав вибух. За попередньою інформацією, біля музею проходила виставка боєприпасів, один з яких здетонував. Спочатку повідомлялося про двох поранених дітей. Пізніше стало відомо, що постраждали троє малюків. Пізніше стало відомо, що внаслідок вибуху в історичному центрі Чернігова постраждали троє дітей, дворічний хлопчик перебуває в тяжкому стані.   Згодом правоохоронці розпочали розслідування через вибух на виставці зброї у Чернігові, внаслідок якого постраждали діти.

Теги: Чернігів вибух боєприпаси діти

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