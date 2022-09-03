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Вибух на виставці зброї у Чернігові: очевидці розповіли про пережитий жах

Надія Карбунар
glavcom.ua
Вибух на виставці зброї у Чернігові: очевидці розповіли про пережитий жах
Ручний протитанковий гранатомет, який спрацював і став причиною травмувань
фото: suspilne.media

Найбільше від вибуху постраждав дворічний малюк

Вибух, що пролунав на виставці зброї в центрі Чернігова, спричинив паніку серед відвідувачів, вони одразу почали шукати укриття. Про інцидент люди розповіли кореспонденту «Главкома».

«Люди насправді, не зрозуміли, що відбулося, – розповідає очевидиця подій Ірина. – Спочатку я чую, як серед натовпу кричать: «Прильоти! Це прильоти!», а потім: «Та ні! Не прильоти!» Кілька хвилин і всі зрозуміли, що це тут ось два вибухи було. А потім хтось каже: «Може, це якась провокація чи що?» Люди всі шоковані були».

Найбільше від вибуху постраждав дворічний малюк. На момент трагедії він знаходився у дитячому візочку фактично в епіцентрі події. Попередньо відомо про травми у дитини в області голови та шиї. Постраждали і ще кілька людей.

«Там багато контужених, – говорить мешканка Чернігова Оксана. – Хлопчик один, 10-ти років - він контужений, погано чує. Батьки, які були поруч – так само. Але то більш легкі травми. Найбільше дісталось отій дитинці у візочку. Я так розумію, що вогонь з гранатомету якраз пішов на нього, вниз».

Ще одна мешканка Чернігова, Ольга, прийшла на захід з двома доньками. Жінка каже, що її діти були зовсім поряд і дивом не постраждали.

«Як так, що принесли заряджену зброю – ну це в голові не вкладається! Мої діти стояли за 15-20 метрів. А якби зброя була направлена у натовп? Це просто шок, реально», – говорить Ольга.

Нагадаємо, 3 вересня 2022 року у Чернігові під час проведення виставки зброї військовослужбовці тероборони показували цивільному населенню зброю та боєприпаси, і під час цього один з боєприпасів здетонував. «У результаті цього було травмовано п’ятеро осіб, серед них – четверо дітей віком від 2 до 12 років», – зазначається у повідомленні.

Наразі потерпілі перебувають у лікарні з тілесними ушкодженнями різних ступенів тяжкості. Триває огляд місця події, допит свідків, вилучення зброї та боєприпасів, вирішується питання щодо затримання причетних до злочину осіб у порядку ст. 208 КПК України та повідомлення їм про підозру.

Теги: Чернігів вибух зброя війна Україна

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