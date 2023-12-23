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«Православний РЕБ»: Московська церква пропонує окупантам захищатися від дронів молитвою

Надія Карбунар
glavcom.ua
«Православний РЕБ»: Московська церква пропонує окупантам захищатися від дронів молитвою
Свята Варвара і бісівські дрони
фото: Юрій Бутусов/Telegram

РПЦ придумала «геніальний» спосіб захисту від «бісівських дронів» ЗСУ

Перевага безпілотників Збройних сил України у повітрі на деяких ділянках фронту разом з відсутністю у Росії необхідної кількості засобів радіоелектронної боротьби змушує противника шукати все нові способи захисту від українських дронів. Не залишилися у цьому сенсі осторонь і представники РПЦ, які запропонували своє рішення цього нетривіального завдання.

На їхню думку, врятувати російських окупантів від FPV-дронів може свята Варвара, однак, щоб активувати її захист, необхідна спеціальна «молитва», брошури з якою кремлівські клірики і роздають своїм солдатам.

Знімок однієї з таких «православних РЕБ», знайденої на зачищених позиціях росіян, опублікував у себе у Telegram-каналі український журналіст Юрій Бутусов.

«Свята Варвара, великомучениця і покровителька, призри на нас, скорботних і стражденних, від бісівських безпілотників, що сіють смерть і руйнування», – ідеться у тексті так званої «молитви».

При цьому не менш примітною у цій брошурі є й ікона тієї самої Варвари, яка тримає у руках якусь подобу «квадрокоптера».

Раніше російська православна церква (РПЦ) видала методичку, у якій дала поради окупантам, як після загибелі на фронті потрапити до раю.

Нагадаємо, що суд визнав, що, згідно зі статутом РПЦ, УПЦ МП є «самокерованою церквою в складі Російської церкви».

До слова, священник РПЦ закликав переглянути зачаття під час зґвалтування жінки. Мовляв, дитина не винна в тому, яким чином вона була зачата.

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Теги: церква свята смерть православна церква Telegram журналіст зґвалтування Юрій Бутусов священник дитина поради

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