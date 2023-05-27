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Валерій Залужний головнокомандувач ЗСУ

Молитва за визволення України

glavcom.ua
На створення відеоролика авторів надихнула Молитва українського націоналіста, написана Осипом Мащаком у 1920-х роках
скріншот з відео

«Благословіть наш рішучий наступ!»

В межах кампанії з інформаційної підтримки Збройних Сил України вийшов видовищний відеоролик, присвячений визволенню України від російських загарбників.

На створення відеоролика авторів надихнула Молитва українського націоналіста, написана Осипом Мащаком у 1920-х роках, майже 100 років тому. Але текст тут зовсім інший. Це Молитва за визволення України. З такими словами та думками наші героїчні воїни йдуть у наступ, щоб звільнити Україну від російських окупантів і підняти Прапор Перемоги.


Україно, рідна земля-мати,
Господь, отець наш небесний,
Благословіть!
Я йду знищувати
ворогів землі рідної,
вбивць моїх братів,
ґвалтівників моїх посестр.
Нехай рука моя буде твердою,
щоб вбивати ворогів!
Нехай око моє буде ясним,
щоб вбивати ворогів!
Нехай зброя моя буде справна,
щоб вбивати ворогів!
Нехай воля моя буде сталь,
щоб вбивати ворогів!
Україно, рідна земля-мати,
Господь, отець наш небесний,
Благословіть!
Наш рішучий наступ!
Нашу священну помсту!
Нашу святу перемогу!

Приєднуйся до тих, хто підніме прапор нашої перемоги!

Ставай до лав Збройних Сил України!

Ролик створили на волонтерських засадах українські компанії та митці.

Автори проєкту: Компанія «K&K Group»: Гнат Коробко (СЕО), Олександр Копил (СЕО), Віталій Варбанець (PR-директор)

Компанія «BelkaStrelkа»: Юрій Білий (СЕО), Олександр Коптєв (креативний директор, copyright)

Виробництво: Компанія «FILM. UA Group»: Сергій Созановський (співзасновник FILM. UA Group), Олександр Веремієнко (продюсер)

Режисер: Максим Сметана

Оператор: Сергій Михальчук

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Україна війна відео

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