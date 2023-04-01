Активісти під Лаврою скандують «Слава Україні!», монахи Московської церкви відповідають молитвами

Люди під Лаврою тримали плакат «І на оновленій землі попа не буде супостата»

Люди тримали плакати «Московський патріархат – за російським кораблем!»

Поки суд обирав запобіжний захід колишньому наміснику митрополиту Павлу (Лебідю), під Лаврою почали збиратися активісти. Люди тримали плакати «Московський патріархат – за російським кораблем!», «Покайтеся, фарисеї», «І на оновленій землі попа не буде супостата», «Пашу в рашу». Відповідне відео оприлюднило «Радіо Свобода».

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Активісти увімкнули музику та скандують: «Мерседес (прізвисько, отримане Павлом за любов до дорогих речей машин, –ред.) на ЗСУ».

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У відповідь монахи УПЦ (МП), які досі залишаються в Лаврі, почали гучніше співати та читати молитов.

Раніше повідомлялося, що 1 квітня СБУ провела обшук, вручила підзору та викликала на допит скандального намісника Лаври митрополита Павла, відомого також у народі як Паша Мерседес. Зустрічати правоохоронців Павло Лебідь вийшов у шарфі від французького бренду Louis Vuitton.

Як відомо, Служба безпеки України зібрала обґрунтовану доказову базу щодо причетності колишнього настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла (Петра Лебідя) до розпалювання релігійної ворожнечі, виправдовування і заперечення збройної агресії РФ проти України: СБУ оприлюднила телефонні розмови скандального митрополита (аудіозапис).

Наразі настоятелю УПЦ МП обирають запобіжний захід – митрополит Павло представ перед судом: деталі (фото).

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Пізніше Митрополиту Павлу стало погано в суді, слухання перенесли.

31 березня Комісія з приймання-передачі державного майна Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» знов не змогла розпочати свою роботу через супротив представників Української православної церкви Московського патріархату.

30 березня управління майном Лаври перейшло до держави, бо саме держава є власником цих об’єктів Також суд відхилив позов представників Української православної церкви Московського патріархату, які не хотіли покидати територію Києво-Печерської Лаври.

Керівництво Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» вимагало від монахів УПЦ МП покинути всю територію Лаври до 29 березня. Національний заповідник не продовжив дію оренди для УПЦ Московського патріархату в чоловічому монастирі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври через порушення орендних умов представниками УПЦ (МП).

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Проте служителі Московського патріархату відмовилися покидати стіни Лаври. 30 березня у стінах Києво-Печерської лаври вирували скандали.