ЗСУ збили ювілейну – 300-ту повітряну ціль ворогів

Цілями зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ є літаки, вертольоти, БпЛА, крилаті та балістичні ракети

За 48 днів війни окупанти втратили три сотні одиниць авіації

Напередодні, 12 квітня, зенітні ракетні війська Повітряних Сил ЗСУ вразили ворожий штурмовик Су-25. А це – 300-та ювілейна повітряна ціль зенітних ракетних військ, збита із початку широкомасштабного вторгнення рашистів в Україну. Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.

12 квітня на Сході та Півдні України, де найбільше здійснює авіанальоти російська авіація, спостерігалась не надто сприятлива погода для виконання завдань. Тож інтенсивність польотів ворожої авіації була низькою.

Нагадаємо, за минулу добу знищено сім одиниць авіації ворога. Авіація наших захисників на різних напрямках завдає ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів.

Раніше Повітряні сили ЗСУ за добу знищили три ворожі літаки та гелікоптер.

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