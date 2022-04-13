  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    ЗСУ збили ювілейну – 300-ту повітряну ціль ворогів

    Цілями зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ є літаки, вертольоти, БпЛА, крилаті та балістичні ракети - ЗСУ збили ювілейну – 300-ту повітряну ціль ворогів
    Цілями зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ є літаки, вертольоти, БпЛА, крилаті та балістичні ракети
    фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

    За 48 днів війни окупанти втратили три сотні одиниць авіації

    Напередодні, 12 квітня, зенітні ракетні війська Повітряних Сил ЗСУ вразили ворожий штурмовик Су-25. А це – 300-та ювілейна повітряна ціль зенітних ракетних військ, збита із початку широкомасштабного вторгнення рашистів в Україну. Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.

    12 квітня на Сході та Півдні України, де найбільше здійснює авіанальоти російська авіація, спостерігалась не надто сприятлива погода для виконання завдань. Тож інтенсивність польотів ворожої авіації була низькою.

    Нагадаємо, за минулу добу знищено сім одиниць авіації ворога. Авіація наших захисників на різних напрямках завдає ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів.

    Раніше Повітряні сили ЗСУ за добу знищили три ворожі літаки та гелікоптер.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти ЗСУ авіація війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    ЗСУ збили ювілейну – 300-ту повітряну ціль ворогів