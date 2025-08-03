Президент присвоїв звання Герой України пілоту, що має 294 перемоги у небі

Майор Денис Юдін також кавалер ордену «За мужність», відзнаки президента «За оборону України», медалі «Залізний хрест»

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» майору Денису Юдіну. Як інформує «Главком», про це йдеться в указі президента №568/2025.

«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: Присвоїти звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» Юдіну Денису Руслановичу – майору», – сказано у тексті документа.

Відомо, що Денис Юдін – пілот. Його бойові вильоти – це удари по стратегічним цілям противника: командні пункти, броньована техніка, склади боєприпасів, скупчення окупантів. Має 294 перемоги у небі.

Кавалер ордену «За мужність», відзнаки президента «За оборону України», медалі «Залізний хрест».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський привітав військових, які служать у Повітряних силах Збройних Сил України.

День Повітряних сил Збройних сил України щорічно відзначається в першу неділю серпня. У 2025 році ця дата припадає на 3 серпня. У цей день вшановують військових, які служать у Повітряних силах ЗСУ, а також ветеранів, що присвятили своє життя службі в цих підрозділах. У мирний період свято доповнюється показовими виступами авіаційної техніки та майстерністю льотчиків.

Сьогодні чудова нагода привітати тих, хто боронить нашу державу у Повітряних силах Збройних сил України. Більше про історію свята та оригінальні способи привітань читайте в матеріалі від «Главкома».

Під час російсько-української війни військовослужбовці Повітряних сил – льотчики, інженери, фахівці зенітно-ракетних, радіотехнічних та спеціальних військ – щоденно демонструють високий рівень майстерності у найскладніших бойових умовах. Вони мужньо захищають повітряний простір України, ефективно відбиваючи постійні ракетні й авіаційні атаки ворога, та сміливо беруть участь у повітряних боях із загарбниками, завдаючи їм потужних ударів з неба.

Також президент України Володимир Зеленський призначив генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка командувачем Повітряних сил Збройних Сил України.