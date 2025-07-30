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«Хрест бойових заслуг» стане однією з найвагоміших нагород: проєкт закону

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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«Хрест бойових заслуг» стане однією з найвагоміших нагород: проєкт закону
Хрест бойових заслуг – це державна нагорода України
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Законопроєкт внесено президентом України Володимиром Зеленським

Сьогодні, 30 липня, у Раді зареєстрували проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо визнання осіб, яких нагороджено відзнакою президента України «Хрест бойових заслуг», особами, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. Про це повідомляє «Главком»з посиланням на картку законопроєкту.

Законопроєктом пропонується:

  1. внести зміни до статті 11 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», якими до осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, віднести осіб, які нагороджені відзнакою президента «Хрест бойових заслуг»;
  2. доповнити статті 14 та 151 Закону «Про поховання та похоронну справу», що дадуть змогу здійснювати поховання з військовими почестями померлих військовослужбовців, які нагороджені відзнакою президента «Хрест бойових заслуг», безоплатно, а також здійснювати почесне поховання таких осіб на Національному військовому меморіальному кладовищі;
  3. внести зміни до Закону «Про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян», якими: поширити його положення на осіб, які нагороджені відзнакою президента «Хрест бойових заслуг», визначивши, що таким особам щомісячна грошова виплата здійснюється у розмірі півтори мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року (із розрахунку на місяць); встановити, що у разі наявності в особи одночасно права на щомісячну грошову виплату у кількох розмірах, така виплата здійснюється в одному із розмірів за вибором особи.

Наразі відзнакою «Хрест бойових заслуг» вперше нагороджено 318 військовослужбовців, а також одного військовослужбовця нагороджено вказаною відзнакою вдруге.

Законопроєкт внесено президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, 29 липня президент Володимир Зеленський направив до Верховної Ради законопроєкт для воїнів, які відзначаються «Хрестом бойових заслуг». «Це обʼєктивно висока нагорода, але де-юре зараз Хрест бойових заслуг є відзнакою, яка має символічну вагу. Ми зробимо, щоб нагорода давала воїнам реальні речі, і за ієрархією нагород «Хрест бойових заслуг» буде на рівні між званням Героя України та орденом Богдана Хмельницького», – наголосив Зеленський.

Теги: законопроєкт державні нагороди Володимир Зеленський

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