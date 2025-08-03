Президент привітав воїнів Повітряних сил ЗСУ із професійним святом

Президент подякував пілотам, інженерам, технічним працівникам, зенітникам, «кожному, хто тренує, і всім, хто допомагає»

День Повітряних сил Збройних сил України щорічно відзначається в першу неділю серпня

Президент України Володимир Зеленський привітав військових, які служать у Повітряних силах Збройних Сил України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на соціальні мережі глави держави.

«Сьогодні День Повітряних сил Збройних Сил України. День нашої вдячності кожному й кожній, хто відбиває російські атаки, знищує ворожі літаки, ракети та дрони. Завдає ударів по фронту з повітря. Всім, хто щодня та щоночі бореться проти російського терору», – заявив Зеленський.

Президент подякував пілотам, інженерам, технічним працівникам, зенітникам, «кожному, хто тренує, і всім, хто допомагає, нашим людям, які показують результат у захисті України» і показав кадри роботи української авіації та зенітників.

«Вічна шана й пам’ять усім нашим воїнам, які не повернулися з завдань і загинули, захищаючи життя. Слава нашим Повітряним силам! Слава Україні!» – підсумував гарант.

Нагадаємо, День Повітряних сил Збройних сил України щорічно відзначається в першу неділю серпня. У 2025 році ця дата припадає на 3 серпня. У цей день вшановують військових, які служать у Повітряних силах ЗСУ, а також ветеранів, що присвятили своє життя службі в цих підрозділах. У мирний період свято доповнюється показовими виступами авіаційної техніки та майстерністю льотчиків.

Сьогодні чудова нагода привітати тих, хто боронить нашу державу у Повітряних силах Збройних сил України. Більше про історію свята та оригінальні способи привітань читайте в матеріалі від «Главкома».

Під час російсько-української війни військовослужбовці Повітряних сил – льотчики, інженери, фахівці зенітно-ракетних, радіотехнічних та спеціальних військ – щоденно демонструють високий рівень майстерності у найскладніших бойових умовах. Вони мужньо захищають повітряний простір України, ефективно відбиваючи постійні ракетні й авіаційні атаки ворога, та сміливо беруть участь у повітряних боях із загарбниками, завдаючи їм потужних ударів з неба.