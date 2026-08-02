День Повітряних сил Збройних сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
День Повітряних сил Збройних сил України 2026 року святкують у неділю – 23 серпня
День Повітряних сил Збройних сил України щорічно відзначається в першу неділю серпня. У 2026 році ця дата припадає на 2 серпня.
У цей день вшановують військових, які служать у Повітряних силах ЗСУ, а також ветеранів, що присвятили своє життя службі в цих підрозділах. У мирний період свято доповнюється показовими виступами авіаційної техніки та майстерністю льотчиків.
Під час російсько-української війни військовослужбовці Повітряних сил – льотчики, інженери, фахівці зенітно-ракетних, радіотехнічних та спеціальних військ – щоденно демонструють високий рівень майстерності у найскладніших бойових умовах. Вони мужньо захищають повітряний простір України, ефективно відбиваючи постійні ракетні й авіаційні атаки ворога, та сміливо беруть участь у повітряних боях із загарбниками, завдаючи їм потужних ударів з неба.
Сьогодні чудова нагода привітати тих, хто боронить нашу державу у Повітряних силах Збройних сил України. Більше про історію свята та оригінальні способи привітань читайте в матеріалі від «Главкома».
Зміст
День Повітряних сил України: історія свята
Зародження Повітряних сил України можна віднести до періоду існування Української Народної Республіки (1917–1921), коли вперше почали формуватися авіаційні підрозділи.
У радянські часи українські льотчики служили у складі Військово-повітряних сил СРСР, набуваючи професійного досвіду, особливо під час Другої світової війни.
Після здобуття незалежності у 1991 році Україна започаткувала створення власних Повітряних сил. Особливе значення мало 2 серпня 1997 року, коли президент України видав указ про встановлення Дня Військово-повітряних сил України, який спершу святкували 1 серпня.
У 2004 році відбулася суттєва реорганізація: були об'єднані Військово-повітряні сили і Війська Протиповітряної оборони, що утворило єдиний компонент Збройних сил – Повітряні сили ЗСУ. Це спричинило перегляд дати свята та скасування Дня Військ протиповітряної оборони. Відтак 27 червня 2007 року президент України підписав указ №579/2007, яким визначив першу неділю серпня новою датою святкування.
День Повітряних сил став символом важливості цього виду військ і подякою за професіоналізм і героїзм українських авіаторів. Він є нагодою висловити вдячність усім, хто захищає повітряний простір нашої держави, що набуває особливої актуальності в умовах постійних атак з боку країни-агресора.
Привітання З Днем Повітряних сил України
Шановні захисники українського неба! Вітаю вас з Днем Повітряних сил ЗСУ. Нехай ваша мужність та професіоналізм і надалі надійно охороняють повітряні кордони нашої держави. Бажаю вам чистого неба, успішних польотів та м'яких приземлень.
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Дорогі авіатори! З нагоди вашого професійного свята висловлюю глибоку вдячність за вашу самовіддану службу. Нехай ваші крила ніколи не підводять, а висота підкоряється вашій майстерності. Міцного здоров'я, натхнення та нових звершень!
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Вітаю всіх військовослужбовців Повітряних сил з професійним святом! Ваша відвага та відданість справі є запорукою мирного неба над Україною. Бажаю вам незламного духу, надійного тилу та віри в перемогу. Нехай кожен ваш політ буде успішним!
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З Днем Повітряних Сил України! Бажаю, щоб твоя доля склалася красиво: прослужити тобі в Збройних силах багато років, і на старості мати велику шану.
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З Днем Повітряних сил, шановні воїни неба! Ваша служба – це щоденний подвиг та відповідальність за безпеку мільйонів українців. Бажаю вам міцного здоров'я, родинного затишку та професійного зростання. Нехай ангели-охоронці завжди будуть поруч з вами у небі!
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З Днем Повітряних сил України! Ви бережете безпеку рідної України, вдень і вночі охороняючи наш спокій. Стрімкої кар'єри вам, бо стрімкі всі ваші рухи. Тактичних стосунків з близькими, бо про вашу тактику і вправність ходять легенди. Міцного здоров'я і стійкого імунітету до всіх життєвих проблем!
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Дорогі захисники повітряного простору України! Вітаю вас з професійним святом. Ваша майстерність, витримка та відвага викликають щире захоплення та повагу. Бажаю вам безхмарного життєвого горизонту, надійних товаришів та незламної віри в краще майбутнє нашої країни. Слава Повітряним силам! Слава Україні!
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Привітання З Днем Повітряних сил України у віршах
З Днем Повітряних сил, захисники, що мають крила,
Ви наші герої, наша гордість, надія та сила,
Хай небо ніколи не буде похмурим та темним,
І кожен політ для вас буде легким і приємним!
***
Мирного неба вам, світлих днів,
Захисники наші, міцні й мужні,
Україна вам дякує, і кожен з нас
пишається вами щиро, дружно!
***
Повітряні сили нашої країни
Мають свої традиції,
І свято зберігати всі ми маємо
Героїв славні позиції.
Нехай небо буде тільки мирним,
Польоти будуть лише навчальними,
Нехай служба ваша буде вірною,
А Бог здійснить мрії заповітні!
***
Ви – наші ангели, що Україну охороняють
І вітер небесний вам пісню героїв співає,
Тож з Днем Повітряних сил вас, наші друзі,
Щоб ваші життя були у життєвому русі!
Хай вам щастить у кожнім польоті,
Хай мир та радість у серцях живуть,
Хай небо завжди буде лагідним і світлим,
Батьківщини ви гордість і небесна лють.
***
У День Повітряних сил України Вітаємо вас, небесні орли!
Ви – захист і гордість країни,
Ви – ті, хто тримає блакитні вали,
Даруючи миру щасливі години,
Хай вас оминають печалі й жалі.
А янголи хай стережуть ваші крила ,
Хай довгії літа, щасливі і золоті
Для вас будуть сповнені добробутом й миром !
***
Служать справжні чоловіки,
У цих грізних, доблесних військах,
ВПС рідної України,
Прославляємо нині ми в віршах!
Честь і слава вам герої неба,
За сміливість і відвагу, вам дякуємо,
Чистого вам неба, теплого вам хліба,
У свято ВПС ми побажати хочемо!
***
Високо над землею, в небесах,
Наші сили Повітряні летять,
Тож з щирою гордістю у серцях,
Бажаємо вас, наші герої ми привітать.
Сміливість, відвага, честь у вас,
Щиро ми бажаємо вам добра,
Щоб у мирі, радості весь час
Під вашим крилом свобода була.
Листівки до Дня Повітряних сил України
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