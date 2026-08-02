День Повітряних сил Збройних сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках

День Повітряних сил Збройних сил України 2026 року святкують у неділю – 23 серпня

День Повітряних сил Збройних сил України щорічно відзначається в першу неділю серпня. У 2026 році ця дата припадає на 2 серпня.

У цей день вшановують військових, які служать у Повітряних силах ЗСУ, а також ветеранів, що присвятили своє життя службі в цих підрозділах. У мирний період свято доповнюється показовими виступами авіаційної техніки та майстерністю льотчиків.

Під час російсько-української війни військовослужбовці Повітряних сил – льотчики, інженери, фахівці зенітно-ракетних, радіотехнічних та спеціальних військ – щоденно демонструють високий рівень майстерності у найскладніших бойових умовах. Вони мужньо захищають повітряний простір України, ефективно відбиваючи постійні ракетні й авіаційні атаки ворога, та сміливо беруть участь у повітряних боях із загарбниками, завдаючи їм потужних ударів з неба.

Сьогодні чудова нагода привітати тих, хто боронить нашу державу у Повітряних силах Збройних сил України. Більше про історію свята та оригінальні способи привітань читайте в матеріалі від «Главкома».

Зміст

День Повітряних сил України: історія свята

Зародження Повітряних сил України можна віднести до періоду існування Української Народної Республіки (1917–1921), коли вперше почали формуватися авіаційні підрозділи.

У радянські часи українські льотчики служили у складі Військово-повітряних сил СРСР, набуваючи професійного досвіду, особливо під час Другої світової війни.

Після здобуття незалежності у 1991 році Україна започаткувала створення власних Повітряних сил. Особливе значення мало 2 серпня 1997 року, коли президент України видав указ про встановлення Дня Військово-повітряних сил України, який спершу святкували 1 серпня.

У 2004 році відбулася суттєва реорганізація: були об'єднані Військово-повітряні сили і Війська Протиповітряної оборони, що утворило єдиний компонент Збройних сил – Повітряні сили ЗСУ. Це спричинило перегляд дати свята та скасування Дня Військ протиповітряної оборони. Відтак 27 червня 2007 року президент України підписав указ №579/2007, яким визначив першу неділю серпня новою датою святкування.

День Повітряних сил став символом важливості цього виду військ і подякою за професіоналізм і героїзм українських авіаторів. Він є нагодою висловити вдячність усім, хто захищає повітряний простір нашої держави, що набуває особливої актуальності в умовах постійних атак з боку країни-агресора.

Українські літаки на параді до Дня Незалежності, 2021 рік фото: Сианіслав Груздєв, «Главком»

Привітання З Днем Повітряних сил України

Шановні захисники українського неба! Вітаю вас з Днем Повітряних сил ЗСУ. Нехай ваша мужність та професіоналізм і надалі надійно охороняють повітряні кордони нашої держави. Бажаю вам чистого неба, успішних польотів та м'яких приземлень.

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Дорогі авіатори! З нагоди вашого професійного свята висловлюю глибоку вдячність за вашу самовіддану службу. Нехай ваші крила ніколи не підводять, а висота підкоряється вашій майстерності. Міцного здоров'я, натхнення та нових звершень!

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Вітаю всіх військовослужбовців Повітряних сил з професійним святом! Ваша відвага та відданість справі є запорукою мирного неба над Україною. Бажаю вам незламного духу, надійного тилу та віри в перемогу. Нехай кожен ваш політ буде успішним!

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З Днем Повітряних Сил України! Бажаю, щоб твоя доля склалася красиво: прослужити тобі в Збройних силах багато років, і на старості мати велику шану.

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З Днем Повітряних сил, шановні воїни неба! Ваша служба – це щоденний подвиг та відповідальність за безпеку мільйонів українців. Бажаю вам міцного здоров'я, родинного затишку та професійного зростання. Нехай ангели-охоронці завжди будуть поруч з вами у небі!

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З Днем Повітряних сил України! Ви бережете безпеку рідної України, вдень і вночі охороняючи наш спокій. Стрімкої кар'єри вам, бо стрімкі всі ваші рухи. Тактичних стосунків з близькими, бо про вашу тактику і вправність ходять легенди. Міцного здоров'я і стійкого імунітету до всіх життєвих проблем!

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Дорогі захисники повітряного простору України! Вітаю вас з професійним святом. Ваша майстерність, витримка та відвага викликають щире захоплення та повагу. Бажаю вам безхмарного життєвого горизонту, надійних товаришів та незламної віри в краще майбутнє нашої країни. Слава Повітряним силам! Слава Україні!

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Привітання З Днем Повітряних сил України у віршах

З Днем Повітряних сил, захисники, що мають крила,

Ви наші герої, наша гордість, надія та сила,

Хай небо ніколи не буде похмурим та темним,

І кожен політ для вас буде легким і приємним!

***

Мирного неба вам, світлих днів,

Захисники наші, міцні й мужні,

Україна вам дякує, і кожен з нас

пишається вами щиро, дружно!

***

Повітряні сили нашої країни

Мають свої традиції,

І свято зберігати всі ми маємо

Героїв славні позиції.

Нехай небо буде тільки мирним,

Польоти будуть лише навчальними,

Нехай служба ваша буде вірною,

А Бог здійснить мрії заповітні!

***

Ви – наші ангели, що Україну охороняють

І вітер небесний вам пісню героїв співає,

Тож з Днем Повітряних сил вас, наші друзі,

Щоб ваші життя були у життєвому русі!

Хай вам щастить у кожнім польоті,

Хай мир та радість у серцях живуть,

Хай небо завжди буде лагідним і світлим,

Батьківщини ви гордість і небесна лють.

***

У День Повітряних сил України Вітаємо вас, небесні орли!

Ви – захист і гордість країни,

Ви – ті, хто тримає блакитні вали,

Даруючи миру щасливі години,

Хай вас оминають печалі й жалі.

А янголи хай стережуть ваші крила ,

Хай довгії літа, щасливі і золоті

Для вас будуть сповнені добробутом й миром !

***

Служать справжні чоловіки,

У цих грізних, доблесних військах,

ВПС рідної України,

Прославляємо нині ми в віршах!

Честь і слава вам герої неба,

За сміливість і відвагу, вам дякуємо,

Чистого вам неба, теплого вам хліба,

У свято ВПС ми побажати хочемо!

***

Високо над землею, в небесах,

Наші сили Повітряні летять,

Тож з щирою гордістю у серцях,

Бажаємо вас, наші герої ми привітать.

Сміливість, відвага, честь у вас,

Щиро ми бажаємо вам добра,

Щоб у мирі, радості весь час

Під вашим крилом свобода була.

Листівки до Дня Повітряних сил України