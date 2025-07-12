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Зеленський розповів, як Україна відповість на масовані російські атаки

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Зеленський розповів, як Україна відповість на масовані російські атаки
За словами Зеленського, Україна буде продовжувати активні дронові операції на російській території
фото: Офіс президента

«Як завжди, будемо діяти асиметрично – і це ефективно», – сказав президент

Президент України Володимир Зеленський розповів, як Україна боротиметься із масованими російськими атаками на мирні міста. Як інформує «Главком», про це глава держави сказав у вечірньому зверненні 12 липня.

«Ми робимо все, щоб Україна отримала якнайбільше засобів для збиття дронів, для збиття ракет. Наближаємо домовленість, і це буде багаторівнева домовленість, щодо нових систем «Петріот» і ракет до них. Укладаємось у власне виробництво, передусім дронів, зокрема дронів-перехоплювачів», – сказав президент.

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За словами Зеленського, Україна буде продовжувати активні дронові операції на російській території у відповідь на їхні удари.

«І як завжди, будемо діяти асиметрично – і це ефективно», – підсумував глава держави.

Нагадаємо, 13 липня у Чернівцях оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок російського обстрілу в ніч на 12 липня.

Як відомо, внаслідок нічної атаки російських військ на Чернівці загинули дві людини, ще 26 отримали поранення, а також були значні руйнування цивільної інфраструктури.

До слова, президент України Володимир Зеленський розповів про наслідки нічної російської атаки, яка охопила значну частину території України – від Харківщини та Сумщини до Львівщини та Буковини. За його словами, ворог застосував 26 крилатих ракет і 597 дронів, більше половини з яких були «Шахедами». 

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Теги: Володимир Зеленський Україна росія ракетна атака дрон

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