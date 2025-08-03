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Зеленський призначив командувача Повітряних сил ЗСУ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Зеленський призначив командувача Повітряних сил ЗСУ
Анатолій Кривоножко
фото: Повітряне командування «Центр»/Facebook

Повітряні сили очолить генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко

Президент України Володимир Зеленський призначив генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка командувачем Повітряних сил Збройних Сил України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на главу держави.

«Сьогодні призначив генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка командувачем Повітряних сил Збройних Сил України. І найголовніше, щоб і надалі українська бойова авіація та сили ППО розвивались комплексно та в ефективній взаємодії: Збройні Сили України, Генеральний штаб, Міністерство оборони України, команди наших партнерів та фахові й небайдужі експерти, які бажають Україні сили та перемоги», – сказав президент.

Зеленський наголосив, що Повітряні сили реалізовують стратегію розвитку нашої авіації на 20 років.

«Сьогодні були доповіді щодо кроків, які необхідно зробити. Вже цьогоріч зайшли в Україну та застосовуються «міражі». Збільшено український парк F-16. Визначили пріоритети в інтеграції іноземної техніки в Силах оборони України. Головна мета трансформації української авіації – забезпечити для нашої держави сильну та сучасну авіаційну складову Сил оборони, яка буде фактичною частиною сил НАТО та однією з найміцніших у Європі», – пояснив президент.

Нагадаємо, з 30 серпня 2024 року генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко був тимчасовим виконувачем обов’язків командувача Повітряних сил ЗСУ. Його попередника Миколу Олещука президент Зеленський звільнив після того, як літак F-16 зазнав катастрофи, а його льотчик Олексій Месь загинув.

29 серпня 2024 року Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив втрату винищувача F-16 та загибель пілота під час відбиття ракетного удару РФ. Літак збив 4 крилаті ракети, але зазнав катастрофи при заході на наступну ціль.

Український пілот підполковник Олексій Месь загинув під час аварії винищувача F-16 у понеділок, 26 серпня 2024 року. В Повітряному командуванні «Захід» Повітряних сил ЗСУ повідомили, що пілот загинув під час під час відбиття російського масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару та знищив три крилаті ракети та один ударний БпЛА.

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Теги: авіація Володимир Зеленський президент Повітряні сили ЗСУ

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