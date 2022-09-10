Рух ЗСУ на різних напрямках фронту триває: звернення Зеленського

Російська армія цими днями демонструє найкраще, що вміє, – показує спину, зазначив президент

Президент України Володимир Зеленський розповів, що від початку вересня звільнено вже близько 2 тисяч кілометрів нашої території. Про це Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні 10 вересня.

«Рух наших воїнів на різних напрямках фронту триває. На цей час у межах активних дій від початку вересня звільнено вже близько 2 тисяч кілометрів нашої території. Російська армія цими днями демонструє найкраще, що вміє, – показує спину. І, зрештою, це непоганий вибір для них – утікати», – заявив Зеленський.

Він зазначив, що окупантам в Україні місця немає й не буде.

«Дякую сьогодні бійцям 15-го Слов’янського полку Національної гвардії України, які відзначилися на Харківському напрямку. Дякую за убезпечення ситуації в Балаклії воїнам 214-го окремого стрілецького батальйону, які разом з підрозділами Головного управління розвідки, Сил спеціальних операцій, спецпризначенцями Нацгвардії та поліцією повернули повний контроль у місто. Дякую всім нашим захисникам і захисницям, які цими тижнями зробили ще відчутнішим наближення нашої перемоги!», – подякував військовим президент.

Нагадаємо, сьогодні, 10 вересня, у звільненому від російських окупантів місті Балаклія на Харківщині було урочисто піднято український прапор.

Згодом міноборони РФ визнало масову втечу окупантів з Харківщини, опублікувавши смішну заяву.