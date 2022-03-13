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    Події в Україні

    Президент вперше присвоїв звання Героя України жінці-медику

    Інна Дерусова&nbsp;врятувала понад 10 військовослужбовців, ризикуючи власним життям - Президент вперше присвоїв звання Героя України жінці-медику
    Інна Дерусова врятувала понад 10 військовослужбовців, ризикуючи власним життям
    фото з відкритих джерел

    Сержантка Інна Дерусова удостоїлася нагороди посмертно

    Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» жінці-медику, яка загинула в Охтирці.

    Сержантка Інна Дерусова з 24 лютого виконувала завдання у цьому місті. Вона була старшим бойовим медиком.

    Жінка врятувала понад 10 військовослужбовців, ризикуючи власним життям. Загинула вона 26 лютого від артилерійського обстрілу російських військ, коли допомагала пораненим.

    «Інна Дерусова – перша жінка Герой України, якій це звання присвоєно посмертно», – сказав Президент Зеленський у відеозверненні.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами 106-ти військовослужбовців Збройних сил України. Про це глава держави заявив у своєму регулярному відеозверненні.

    «Я підписав два важливих укази про відзначення державними нагородами України 106-ти військовослужбовців Збройних сил України, які мужньо проявили себе у боях за незалежність нашої держави. 17 з них – посмертно», – зазначив президент.

    До слова, Зеленський зазначив, що російські окупанти не можуть підкорити Україну. Бо у загарбників немає такої сили та духу, вони тримаються виключно на насильстві.

    Теги: Герой України звання героя Володимир Зеленський президент жінка
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    Президент вперше присвоїв звання Героя України жінці-медику