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    Президент підписав указ про відзначення державними нагородами 106 військовослужбовців

    Зеленський нагородив військових: серед них - перша жінка Герой України, удостоєна посмертно - Президент підписав указ про відзначення державними нагородами 106 військовослужбовців
    Зеленський нагородив військових: серед них - перша жінка Герой України, удостоєна посмертно
    фото: president.gov.ua

    17 з них нагороди присвоєно посмертно

    Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами 106-ти військовослужбовців Збройних сил України. Про це глава держави заявив у своєму регулярному відеозверненні.

    «Я підписав два важливих укази про відзначення державними нагородами України 106-ти військовослужбовців Збройних сил України, які мужньо проявили себе у боях за незалежність нашої держави. 17 з них – посмертно», – зазначив президент.

    Зокрема, перший указ стосується присвоєння звання «Герой України» з удостоєнням ордена «Золота зірка».

    Це звання Зеленський присвоїв:

    • старшому сержанту Васічу Сергію Вікторовичу (посмертно), який мужньо обороняв українські позиції у Київській області, знищив ворожу техніку і значну кількість живої сили ворога;
    • старшому солдату Пархомуку Віталію Васильовичу (посмертно), який під час контрнаступу на противника в районі міста Макарів завдав значних втрат ворогу і героїчно загинув, захищаючи побратимів;
    • солдату Мрочку Костянтину Васильовичу (посмертно), який мужньо боровся з переважаючими силами противника, завдяки його ефективним діям окупанти понесли болісні втрати;
    • солдату Свинчуку Олегу Анатолійовичу (посмертно), який героїчно виконував свій обовʼязок в бою проти переважаючих сил ворога та до останнього допомагав своїм співслужбовцям;
    • сержанту Ханіну Андрію Павловичу (посмертно), який під час захисту Волновахи Донецької області знищив танк ворога та близько 10-ти осіб противника, під час бою, отримавши поранення, допомагав пораненим співслужбовцям і до останнього виконував свій обовʼязок;
    • сержанту Дерусовій Інні Миколаївні (посмертно), старшому бойовому медику, яка з 24 лютого виконувала завдання у місті Охтирка Сумської области, врятувала більше 10-ти військовослужбовців, ризикуючи власним життям, та загинула від артилерійського обстрілу російських військ, надаючи допомогу пораненим.

    «Перша жінка герой України, якій це звання присвоєно посмертно», – уточнив президент.

    Крім того, звання «Герой України» з врученням ордена «Золота зірка» присвоєно старшому лейтенанту Гуцулу Володимиру Олександровичу, завдяки героїчним діям якого в Херсонській області вдалося знищити 25 одиниць техніки ворога і близько 300 окупантів, а також старшому лейтенанту Чорному Володимиру Володимировичу, завдяки якому під час захисту Волновахи Донецької області було знищено близько 50 осіб противника, танк Т-72 і взято у полон пʼятеро окупантів.

    До слова, Зеленський зазначив, що російські окупанти не можуть підкорити Україну. Бо у загарбників немає такої сили та духу, вони тримаються виключно на насильстві.

    Теги: окупанти полон незалежність Герой України Володимир Зеленський президент указ
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    Президент підписав указ про відзначення державними нагородами 106 військовослужбовців