Прикордонники не пустили в Київ двох росіян, що прилетіли по американські візи



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Росіяни отримали заборону на в’їзд в Україну

У вівторок, 10 березня, в аеропорту «Київ» (Жуляни) під час перевірки документів в пасажирів рейсу з Варшави прикордонники виявили двох росіян – чоловіка та жінку, - які незаконно відвідували тимчасово окупований Крим, адже потрапили туди через закриті пункти пропуску.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

«Іноземці також повідомили, що вони підприємці, а метою їх приїзду в нашу країну є оформлення американських віз. Варто зазначити, що в Україні росіяни певно очікували на більш швидку процедуру отримання візи до США ніж в себе дома», - йдеться в повідомленні.

Натомість росіяни отримали заборону на в’їзд в Україну на три роки.

«Відтепер у цих двох російських бізнесменів буде вдосталь часу очікувати на американський дозвіл за межами України, адже через порушення правил в’їзду/виїзду на ТОТУ їм заборонено візит до нашої країни терміном на 3 роки», - повідомили прикордонники.

Нагадаємо, 4 березня у двох пунктах пропуску «Бориспіль» та «Жуляни» прикордонники окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» виявили та не пропустили в Україну двох громадян РФ. Обидва мали проблеми із українським законодавством.

Також прикордонники не пустили в Україну члена політичної партії «Единая Россия», представника громадської ради при МУ МВС РФ в м. Ногінськ, який має відзнаки від президента і Держдуми РФ, Московської обласної думи, МЗС та силових структур, зокрема медаль «За возвращение Крыма».