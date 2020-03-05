У київських аеропортах прикордонники завернули двох російських діячів культури (фото)



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Російський виконавець нещодавно гастролював у окупованому Донецьку Фото: Держприкордонслужба

Російські флейтист і співак отримали заборону в’їзду в Україну на 3 роки

У середу, 4 березня, у двох пунктах пропуску «Бориспіль» та «Жуляни» прикордонники окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» виявили та не пропустили в Україну двох громадян РФ. Обидва мали проблеми із українським законодавством.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

Стосовно першого – пасажира рейсу Рига – Київ спрацювала база даних, в якій містилися доручення правоохоронних органів відносно нього. «Окрім цього, в ході бесіди співробітники Держприкордонслужби також з’ясували, що колись учасник одного із російських музичних гуртів, а нині сольний виконавець нещодавно гастролював у окупованому Донецьку. Звісно ж, потрапив він туди у незаконний спосіб – через закритий пункт пропуску на непідконтрольній українські владі ділянці українсько-російського кордону. У такий же спосіб він і залишив окуповану територію», – розповіли прикордонники.

Інший діяч культури і мистецтв РФ прибув у Київ рейсом із Братислави. Під час додаткової перевірки прикордонники встановили, що громадянин РФ прибув в Україну на прослуховування та для участі у фестивалі класичної музики.

Перетнути державний кордон російському флейтисту завадило порушення українського законодавства. Правоохоронці з’ясували, що ця особа відвідувала територію окупованого півострова АР Крим.

В обох випадках громадянам РФ відмовлено в перетині держкордону. Крім того, вони отримали заборону в’їзду на територію України терміном на 3 роки.