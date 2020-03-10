У Київ не пустили члена путінської партії з медаллю «За возвращение Крыма»



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Росіянину заборонили в’їзд в Україну терміном на 3 роки Фото: Держприкордонслужба

Росіянина з «Жулян» повернули зворотнім рейсом до Мінська

Прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» зупинили чергового «мандрівника», який порушує українське законодавство, відвідуючи окуповані території, і несе загрозу національній безпеці. Іноземець, громадянин Росії, прилетів вчора рейсом з Мінська в аеропорт «Жуляни».

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

Під час заходів прикордонного контролю росіянин 1965 року народження заявив, що прибув з приватною метою, а також має провести переговори щодо видобування граніту. Крім того, він повідомив, що є гендиректором одного з ливарно-механічних заводів в РФ.

Проте, у ході додаткової перевірки прикордонники встановили, що дана особа є членом політичної партії «Единая Россия», представником громадської ради при МУ МВС РФ в м. Ногінськ, має відзнаки від президента і Держдуми РФ, Московської обласної думи, МЗС та силових структур, зокрема медаль «За возвращение Крыма».

За результатами прикордонного контролю охоронці кордону відмовили іноземцю у пропуску через кордон та заборонили в’їзд в Україну терміном на 3 роки в інтересах забезпечення національної безпеки України. Про дану особу також було поінформовано підрозділи СБУ.

Того ж дня росіянина повернули зворотнім рейсом до Мінська.

Нагадаємо, 4 березня у двох пунктах пропуску «Бориспіль» та «Жуляни» прикордонники окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» виявили та не пропустили в Україну двох громадян РФ. Обидва мали проблеми із українським законодавством.