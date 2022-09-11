Прикордонники показали, з чого складався набір гумдопомоги для окупантів (відео)

У набір гумдопомоги увійшли: туалетний папір, вологі серветки, борошно, крупи та інші товари

Рашистам на фронт передавали переважно товари російського виробництва

Українські захисники показали, що входило пакунку гуманітарної допомоги, яку РФ передавала окупантам на фронт. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Відомство оприлюднило відео з розпакуванням набору продуктів і засобів гігієни для військового РФ, яке зняли українські прикордонники у звільненій частині Харківської області.

Бійці ЗСУ показали, що окупантам на фронт передавали переважно товари російського виробництва. У набір гумдопомоги увійшли: туалетний папір, вологі серветки, рідке мило, борошно, крупи, макарони, чай та інші товари.

Нагадаємо, у перехопленій розмові окупантів, яку опублікувало Головне управління розвідки Міноборони, російський загарбник розповідає, що Збройні сили України на Харківщині взяли його підрозділ в кільце, а у самих окупантів не залишається «ні води, ані їжі».