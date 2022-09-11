Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Прикордонники показали, з чого складався набір гумдопомоги для окупантів (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Прикордонники показали, з чого складався набір гумдопомоги для окупантів (відео)
У набір гумдопомоги увійшли: туалетний папір, вологі серветки, борошно, крупи та інші товари
фото скріншот відео

Рашистам на фронт передавали переважно товари російського виробництва

Українські захисники показали, що входило пакунку гуманітарної допомоги, яку РФ передавала окупантам на фронт. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Відомство оприлюднило відео з розпакуванням набору продуктів і засобів гігієни для військового РФ, яке зняли українські прикордонники у звільненій частині Харківської області.

Бійці ЗСУ показали, що окупантам на фронт передавали переважно товари російського виробництва. У набір гумдопомоги увійшли: туалетний папір, вологі серветки, рідке мило, борошно, крупи, макарони, чай та інші товари.

Нагадаємо, у перехопленій розмові окупантів, яку опублікувало Головне управління розвідки Міноборони, російський загарбник розповідає, що Збройні сили України на Харківщині взяли його підрозділ в кільце, а у самих окупантів не залишається «ні води, ані їжі». 

Теги: окупанти війна гуманітарна допомога

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки обстрілів поки що встановлюються
Окупанти обстріляли звільнений Куп’янськ
Сьогодні, 16:07
Окупанти боряться з українськими книгами
Окупанти вилучали українську літературу зі шкіл на Харківщині (документ)
Сьогодні, 12:13
Пошкоджено щонайменше 22 будинки
Окупанти обстріляли Покровськ: є загиблі та поранені (фото, відео)
Сьогодні, 14:55

Події в Україні

Прикордонники показали, з чого складався набір гумдопомоги для окупантів (відео)
Прикордонники показали, з чого складався набір гумдопомоги для окупантів (відео)
Рашисти влучили у багатоповерхівку в центрі Слов'янська
Рашисти влучили у багатоповерхівку в центрі Слов'янська
Харківщина: ще кілька сіл повернулись під контроль України (фото, відео)
Харківщина: ще кілька сіл повернулись під контроль України (фото, відео)
Зруйновані будинки, постраждали цивільні: фото наслідків авіаудару по Миколаївщині
Зруйновані будинки, постраждали цивільні: фото наслідків авіаудару по Миколаївщині
Перед контрнаступом ЗСУ стріляють у бік ворога агітаційними снарядами (відео)
Перед контрнаступом ЗСУ стріляють у бік ворога агітаційними снарядами (відео)
Кілька км від кордону з Росією: ЗСУ зайшли в селище Козача Лопань (відео)
Кілька км від кордону з Росією: ЗСУ зайшли в селище Козача Лопань (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
320K
Терорист Гіркін запропонував віддати Україні частину Росії
290K
Путінська пропагандистка різко змінила пластинку: вже готова співати українські пісні
287K
Кадиров «офігів» від того, що відбувається в Україні (аудіо)
134K
Спалена техніка, загиблі окупанти. Перші кадри контрнаступу на Харківщині
108K
Окупант розповів про стан армії РФ (перехоплення)
76K
Українські захисники зайшли в Донецький аеропорт – ЗМІ

Новини

Порошенко передає на фронт сотні буржуйок
Вчора, 17:25
Росія перекинула на Херсонщину 1,3 тис. кадировців – Генштаб
Вчора, 07:09
П'ять новин 9 вересня, що наближають перемогу: підбірка «Главкома»
9 вересня, 21:00
Очільниця звільненої Балаклії: Навколишні села майже усі знищені
9 вересня, 20:00
Мережа вибухнула жартами через сповіщення від рятувальників (фото) 
9 вересня, 19:40
На Донеччині та півдні авіація ЗСУ завдала відчутних втрат ворогам – Генштаб
9 вересня, 19:22

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту