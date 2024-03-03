На Одещині двоє ухилянтів, тікаючи від прикордонників, застрягли у рові

Правоохоронці спостерігали за бідолахами деякий час з повітря, а потім простягли руку допомоги

На Одещині затримали двох «бігунів»-ухилянтів, які не змогли подолати протитранспортний рів. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

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«Після «спринтерського забігу» вони намагались подолати протитранспортний рів. Спустились до нього, а вилізти вже не змогли. Правоохоронці спостерігали за ними деякий час з повітря й потім простягли руку допомоги», – ідеться у повідомленні.

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На затриманих складено адмінпротоколи. Їхню долю вирішуватиме суд.

Нагадаємо, що чоловік за $4 тис. планував переплисти Тису на гумовому матраці. Двоє закарпатців, які його супроводжували, мали перевірити, чи є поблизу прикордонний наряд, а він у цей час очікував в авто, яке було припарковане на околиці закарпатського села Вилок.

Також Закарпатець роздобув підробне свідоцтво про смерть дружини, щоб виїхати за кордон. У ході опитування чоловік зізнався, що його дружина жива, а сфальшований документ йому передав водій мікроавтобуса перед в’їздом у пункт пропуску.