На Сумщині прикордонники відбили напад російських диверсантів

Активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп на напрямку Сумської області залишається досить високою

У Сумській області у неділю, 14 квітня, прикордонники відбили напад диверсійно-розвідувальної групи, яка намагалася зайти з території Росії. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

«Активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп на напрямку Сумської області залишається досить високою. Прикордонники, які виконували бойове завдання на одному з напрямків держкордону, виявили декілька осіб ворожої ДРГ», – йдеться у повідомленні.

По диверсантах одразу відкрили вогонь на ураження. Відстрілюючись зі стрілецької зброї, загарбники відступили.

«Державна прикордонна служба України та інші складові Сил оборони роблять усе необхідне, аби захистити українську територію від російського агресора», – запевнили прикордонники.

Читайте також: Російські диверсанти шукають слабкі місця в обороні на кордоні однієї з областей

Нагадаємо, що російські диверсійно-розвідувальні групи від початку 2024 року посилили свою активність на кордоні з Україною. Зокрема, це стосується Сумщини.

До слова, активізація російських ДРГ останні декілька місяців на Сумщині може бути пов’язана з намаганням відволікти додаткові сили Сил оборони України.

Читайте також: Загарбники з повітря замінували два села на Сумщині

Раніше повідомлялося прикордонниками, розвідкою, що на цьому напрямку наразі поки що не сконцентровано ударного угрупування. Останнім часом ворог, окрім активізації дій диверсійно-розвідувальних груп, ще активно застосовує там й удари плануючими бомбами.

Як повідомлялося 5 квіьня, у двох територіальних громадах на Сумщині ухвалено рішення про обов’язкову евакуацію дітей у примусовий спосіб. Планується вивезти 297 дітей із 52 населених пунктів Сумської області. Його погодили члени Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану під головуванням віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук.