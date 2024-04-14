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Скандал на кордоні: прикордонник вимагав у ветерана з ампутованими ногами довідку від лікаря

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Скандал на кордоні: прикордонник вимагав у ветерана з ампутованими ногами довідку від лікаря
Інспектор ДПСУ вимагав у ветерана з ампутованими ногами довідку від лікаря
фото з відкритих джерел

Держприкордонслужба запевняє, що інспектор діяв згідно з правилами

Ветеран із ампутованими ногами Олег Симороз розповів, що на кордоні в нього попросили довідку від лікаря. Речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко пояснив дії прикордонника в етері телемарафону.

Ситуація сталася на пункті пропуску на кордоні з Польщею 12 квітня. У Симороза, який втратив ноги на війні, прикордонник вимагав довідку від лікаря. Коментуючи інцидент, Демченко запевнив, що працівики ДПСУ з повагою ставляться до всіх людей, які перетинають кордон, зокрема й до українських захисників.

«Я не можу дати оцінку, чому пан Олег так зреагував на дії нашого інспектора, бо на момент перетину кордону непорозумінь між ними не було. І власне, прикордонник діяв, як він мав діяти. Він запитав про документи, які б давали право на перетин кордону. Пан Олег зазначив, що він має військово-обліковий документ, в якому зазначено, що він виключений з військового обліку», – пояснив речник.

За його словами, інспектор запитав про висновок військово-лікарської комісії і «не міг бачити, що Олег має якісь вади здоров’я, бо він був в автомобілі». Однак він зауважив, що пізніше інспектор звернув увагу на інвалідність у людини.

Демченко підкреслив, що інспектор зробив те, що від нього вимагалося: «Він перевірив ці документи, зокрема за системою «Оберіг» – це система про військовозобов’язаних, де також підтвердилися ці документи, які надавав пан Олег».

Речник запевнив, що затягування процесу оформлення на кордоні не було.

«Пан Олег слідував в мікроавтобусі, він їхав не сам. У цьому транспортному засобі слідували й інші особи, зокрема чоловіки, відносно яких також проводилася необхідна перевірка, необхідні дії щодо внесення інформації до нашої інформаційної системи», – уточнив Демченко.

Також перевірка здійснювалася стосовно водія, який слідував за системою «Шлях» як особа, яка мала виїхати за кордон для перевезення гуманітарної допомоги для потреб населення України або ж ЗСУ.

«Це, звісно, вимагає певного часу. Але після всіх перевірок, всіх дій щодо внесення інформації про цих осіб до інформаційної системи Державної прикордонної служби, вони були пропущені. Жодних натяків про те, що людина не буде пропущена, жодних натяків про те, що «у вас недостатньо документів для перетину кордону», – цього не було», – наголосив представник ДПСУ.

Він зазначив, що жодних непорозумінь між Симорозом та інспектором на момент перетину кордону не було.

Нагадаємо, що відомий український волонтер та громадський діяч Сергій Притула втрапив у скандал через образливий коментар у бік військового. Так, у дописі на своїй Facebook-сторінці Притула грубо відповів на коментар військового 3-ї окремої штурмової бригади Валерія Жемчужнікова. 

Теги: Держприкордонслужба прикордонники ветеран

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