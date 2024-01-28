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Прикордонники розповіли, якими способами ухилянти найчастіше тікають за кордон

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Прикордонники розповіли, якими способами ухилянти найчастіше тікають за кордон
Прикордонники щодня фіксують незаконні спроби перетину кордону
фото: ДПСУ

Кількість незаконних спроб перетину кордону залишається сталою

Прикордонники щодня фіксують незаконні спроби перетину державного кордону. Найчастіше ухилянти намагають втекти через «зелену» ділянку кордону або через пункти пропуску з підробними документами. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко в етері національного телемарафону.

За словами посадовця, кількість незаконних спроб перетину кордону не більшає і не меншає, а залишається сталою. Щодня прикордонники протидіють таким спробам через «зелені» ділянки кордону, що за межами пунктів пропуску, у тому числі по річках. Також ухилянти намагаються втекти через пункти пропуску з підробними документами.

Для відстеження руху в прикордонній зоні та оперативного реагування співробітники ДПСУ застосовують, зокрема, і технічні засоби.

«Якщо говорити про «зелену» ділянку кордону, то найбільше таких спроб продовжує фіксуватися на кордоні з Румунією та Модовою, а якщо про напрямки пунктів пропуску – це кордон з Польщею, бо на цю ділянку припадає найбільший пасажиропотік», – розповів Демченко.

Нагадаємо, що днями співробітники Чернівецького прикордонного загону неподалік рубежу з Румунією зупинили автомобіль. Ним місцевий таксист мав намір перевезти через кордон в обхід пунктів пропуску двох чоловіків.

Раніше українські прикордонники не пропустили через кордон футбольну команду «Покрова АМП».

Теги: ухилянти кордон Держприкордонслужба прикордонники

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