Прикордонники розповіли, якими способами ухилянти найчастіше тікають за кордон
Кількість незаконних спроб перетину кордону залишається сталою
Прикордонники щодня фіксують незаконні спроби перетину державного кордону. Найчастіше ухилянти намагають втекти через «зелену» ділянку кордону або через пункти пропуску з підробними документами. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко в етері національного телемарафону.
За словами посадовця, кількість незаконних спроб перетину кордону не більшає і не меншає, а залишається сталою. Щодня прикордонники протидіють таким спробам через «зелені» ділянки кордону, що за межами пунктів пропуску, у тому числі по річках. Також ухилянти намагаються втекти через пункти пропуску з підробними документами.
Для відстеження руху в прикордонній зоні та оперативного реагування співробітники ДПСУ застосовують, зокрема, і технічні засоби.
«Якщо говорити про «зелену» ділянку кордону, то найбільше таких спроб продовжує фіксуватися на кордоні з Румунією та Модовою, а якщо про напрямки пунктів пропуску – це кордон з Польщею, бо на цю ділянку припадає найбільший пасажиропотік», – розповів Демченко.
Нагадаємо, що днями співробітники Чернівецького прикордонного загону неподалік рубежу з Румунією зупинили автомобіль. Ним місцевий таксист мав намір перевезти через кордон в обхід пунктів пропуску двох чоловіків.
Раніше українські прикордонники не пропустили через кордон футбольну команду «Покрова АМП».
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