Постріл у стінах прикордонної академії Хмельницького. Військовий заплатить великий штраф

Військовослужбовець порушив правила поводження зі зброєю

Хмельницький міськрайонний суд оштрафував на 17 тис. грн військовослужбовця Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького за порушення правил поводження зі зброєю (ч. 2 ст. 172-19 Кодексу про адміністративні правопорушення). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

За матеріалами справи, під вечір 11 лютого 2024 року військовослужбовець, перебуваючи у підрозділі четвертого навчального корпусу факультету безпеки Національної академії, отримав зброю із набоями без нагляду чергового військової частини. Він узяв до рук споряджений набоями пістолет, не пересвідчився у відсутності магазина з набоями у пістолеті, патрона у патроннику і натиснув спусковий гачок. У результаті відбувся випадковий постріл.

Інцидент трапився поза межами спеціально обладнаного місця заряджання-розряджання зброї. Також в адмінпротоколі не зазначено, чи внаслідок адмінпорушення хтось постраждав.

Суд викликав військового за допомогою sms-повідомлення, але він не з’явився. Водночас Феміді це не завадило визнати його винним, спираючись на докази: протокол про адміністративне правопорушення, рапорт про фіксацію події правопорушення, письмові пояснення, витяг із Книги видачі зброї та боєприпасів та висновок службового розслідування.

Окрім штрафу, порушник заплатить 605,6 грн судового збору.

Нагадаємо, що санкція ч. 2 ст. 172-19 Кодексу про адміністративні правопорушення передбачає штраф від 17 тис. грн до 34 тис. грн або арешт з утриманням на гауптвахті від десяти до п’ятнадцяти діб.

Як повідомляв «Главком», у Києві поліція затримала нетверезого чоловіка, який вирішив похизуватися перед друзями та почав стріляти з вікна своєї квартири з травматичного пістолета. За інформацією правоохоронців, на щастя, в результаті інциденту ніхто не постраждав.