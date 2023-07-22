Утікав до Молдови на надувному матраці: на Вінниччині прикордонники затримали ухилянта (фото)

Юнак із Херсонщини спланував свою подорож заздалегідь та забронював номер у готелі

На Вінниччині прикордонники затримали 19-річного ухилянта, який намагався втекти до Молдови. Юнак – з Херсонської області. Про це повідомила пресслужба Могилів-Подільського прикордонного загону.

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Молодик намагався незаконно перетнути кордон через Дністер на дитячому надувному матраці. Затримали його у Могилів-Подільському районі. Як з’ясувалося, юнак заздалегідь спланував свою подорож за кордон. В одному з населених пунктів Молдови він навіть забронював номер у готелі.

На хлопця складено протокол про вчинення правопорушення за статтею «незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Справу скеровано до суду.

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До слова, працівник «Укрзалізниці» вигадав незвичний спосіб, як вивозити ухилянтів за кордон (фото).

Раніше повідомлялося, що прикордонники затримали ухилянтів, що гребли веслами до Угорщини (фото).