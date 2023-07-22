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Утікав до Молдови на надувному матраці: на Вінниччині прикордонники затримали ухилянта (фото)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Утікав до Молдови на надувному матраці: на Вінниччині прикордонники затримали ухилянта (фото)
Молодик намагався незаконно перетнути кордон через Дністер на дитячому надувному матраці
фото з відкритих джерел

Юнак із Херсонщини спланував свою подорож заздалегідь та забронював номер у готелі

На Вінниччині прикордонники затримали 19-річного ухилянта, який намагався втекти до Молдови. Юнак – з Херсонської області. Про це повідомила пресслужба Могилів-Подільського прикордонного загону.

Молодик намагався незаконно перетнути кордон через Дністер на дитячому надувному матраці. Затримали його у Могилів-Подільському районі. Як з’ясувалося, юнак заздалегідь спланував свою подорож за кордон. В одному з населених пунктів Молдови він навіть забронював номер у готелі.

На хлопця складено протокол про вчинення правопорушення за статтею «незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Справу скеровано до суду.

До слова, працівник «Укрзалізниці» вигадав незвичний спосіб, як вивозити ухилянтів за кордон (фото).

Раніше повідомлялося, що прикордонники затримали ухилянтів, що гребли веслами до Угорщини (фото).

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Теги: прикордонники кордон ухилянти

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