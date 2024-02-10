Чоловік за $4 тис. планував переплисти Тису на гумовому матраці

Киянин планував переплисти Тису, і для цього вдягнув гідрокостюм

Чоловіка супроводжували двоє закарпатців

Прикордонники затримали на Закарпатті 37-річного киянина, який планував потрапити до Угорщини, перепливши річку на надувному матраці. Про це повідомила Державна прикордонна служба.

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Повідомляється, що порушників виявили за 500 метрів від кордону прикордонники Мукачівського загону. У їхньому авто знайшли надувний матрац та насос. 37-річний киянин планував переплисти Тису, і для цього вдягнув гідрокостюм.

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Двоє закарпатців, які його супроводжували, мали перевірити, чи є поблизу прикордонний наряд, а він у цей час очікував в авто, яке було припарковане на околиці закарпатського села Вилок.

За перетин кордону киянин мав заплатити $4 тис.

«Адмінпротокол складено, справу скеровано до суду. Про дії «помічників» повідомлено Нацполіцію», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно прикордонники зупинили неподалік угорського кордону два мікроавтобуси, водії яких намагалися вивезти з країни 38 чоловіків. Це рекордна за кількістю група порушників кордону, затримана під час повномасштабного вторгнення.

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Як повідомлялося, на Закарпатті прикордонники затримали 22-річного жителя Кривого Рогу, який намагався незаконно потрапити в Румунію через гірську ділянку кордону. Надивившись в інтернеті відеоінструктажів щодо гірського туризму, молодик самостійно склав собі маршрут руху з України в Румунію карпатським високогір’ям та вирушив у «подорож».

Раніше прикордонники затримали таксі, яке везло чоловіків до Румунії в обхід пунктів пропуску. Ухилянти заплатили за «подорож» по €2 тис.