Вибух на газогоні на Полтавщині не перешкодить газовому транзиту

Оператор ГТС України розслідує можливі причини аварії. Не виключається диверсія

Аварія, яка сталася на магістральному газопроводі ОГТСУ «Уренгой-Помари-Ужгород» у Полтавській області, не загрожує транзиту газу. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТОВ «Оператор газотранспортної системи України».

«9 січня 2021 року о 15:50 за оперативною інформацією відбулася розгерметизація магістрального газогону «Уренгой-Помари-Ужгород» у Полтавській області неподалік міста Лубни. Жертв і постраждалих внаслідок аварії немає... ОГТСУ робить все належне, щоб відновити стабільне постачання газу споживачам в обхідний спосіб, загрози для забезпечення газом для прилеглих населених пунктів немає. Транзиту газу також нічого не загрожує», – зазначили в ОГТСУ.

Вказано, що «ремонтні бригади працюють на місті інциденту, наразі аварія локалізована».

«Оператор ГТС України вживає дії відповідно до Плану локалізації та ліквідації аварійних ситуацій (ПЛАС) та вже повідомив про інцидент Нацполіцію, ДСНС, СБУ. Розслідування встановить ймовірні причини аварійної ситуації, включно з можливістю диверсії», – йдеться в повідомленні.

За даними пресслужби ДСНС, розгерметизація газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород» з послідуючим факельним горінням сталася 9 січня о 15:53 на полі поблизу села Халепці Лубенського району на Полтавщині.

Додамо, за даними ОГТСУ, експортний газопровід «Уренгой-Помари-Ужгород», збудований у 1982-1984 роках, з’єднав Уренгойське газове родовище та газові родовища півночі Західного Сибіру у Росії з українським Ужгородом та кінцевими споживачами Центральної та Західної Європи.

Газопровід «Уренгой-Помари-Ужгород» входить до Західного транзитного коридору системи магістральних газопроводів України.

Як повідомлялося раніше, у зоні аварії відбувалися масові протести мешканців Полтавської області проти підняття цін на газ.