Продаж за безцінь землі: міський голова Закарпаття отримав підозру

Збитки територіальній громаді становлять 74,9 млн грн

Правоохоронці викрили міського голову та голову районної ради на Закарпатті на зловживанні службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки у центрі міста площею понад 3 га. Про це повідомляє пресслужба НАБУ та СБУ.

«Співробітники СБУ спільно з НАБУ та САП викрили міського голову та голову районної ради одного із міст Закарпатської області у причетності до корупційних схем. За матеріалами справи, посадовці зловживали службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки у центрі міста площею понад 3 га», – йдеться у заяві СБУ.

За даними слідства, міський голова забезпечив прийняття на сесії міськради рішення про продаж за заниженою у майже 9 разів ціною ділянки приватному товариству, фактичним контролером якого є голова районної ради, колишній нардеп.

«Підставою для цього стала експертна грошова оцінка із заниженою вартістю ділянки. За матеріалами справи, за «занижений висновок» власникам компанії-оцінювачки дали хабар. Унаслідок таких оборудок із землю з ринковою вартістю 84,6 млн грн – продали за 9,6 млн грн», – повідомили в СБУ.

За даними «Дзеркала тижня» йдеться про мера Мукачева Андрія Балогу та голову Мукачівської райради Михайла Ланя. Видання посилається на журналіста Віталія Глаголу, який стверджує, що йдеться про три гектари землі, на якій розташований стадіон «Авангард». Серед затриманих він називає і колишнього начальника земельного відділу Мукачівської міськради Артура Саміляка.

Також затримані власники компанії-оцінювачки і оцінювач.

Попри таку мізерну ціну, міський голова особистим рішенням ще й надав товариству розтермінування платежу на 6 місяців.

Збитки територіальній громаді становлять 74,9 млн грн.

Наразі співробітники СБУ та НАБУ затримали міського голову, голову районної ради, ексначальника відділу комунальної власності та земельних відносин міської ради.

Відповідно до вчинених злочинів посадовцям, а також двом власникам компанії-оцінювачки та оцінювачу, готується повідомлення про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);

ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем);

ст. 368-4 (підкуп особи, яка надає публічні послуги).

Серед підозрюваних:

міський голова (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України);

голова районної ради (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України);

ексначальник відділу комунальної власності та земельних відносин міської ради (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 368-4 КК України);

два власники компанії-оцінювачки (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 368-4 КК України);

оцінювач (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 358 КК України).

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті викрито підпільний нафтопереробний завод.