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Закарпатське вино отримало офіційне географічне зазначення

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Закарпатське вино отримало офіційне географічне зазначення
фото ілюстративне

Нове визначення буде використовуватися для білих, рожевих та червоних вин, вироблених на території південно-західної частини Закарпатської області

Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій зареєстрував нове географічне зазначення – «Закарпаття/Закарпатське вино». Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки

Це зазначення буде використовуватися для білих, рожевих та червоних вин, вироблених на території південно-західної частини Закарпатської області, де Паннонська рівнина переходить у схили Карпат. 

«Тепер на рівні з такими брендами, як Кава (каталонське ігристе вино) та Просекко (виробляється лише в 9 провінціях Італії), українське закарпатське вино має шанс стати високоякісним продуктом з усталеними традиціями виробництва, який вийде на європейський ринок і представлятиме Україну на міжнародній арені», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що раніше Українська корпорація по виноградарству і виноробній промисловості «Укрвинпром» внесла до відповідного Реєстру США виноградарсько-виноробні зони, що дало Україні офіційне визнання як країни виноробства. Також, наразі на реєстрації перебуває бренд Wine of Ukraine, що сприятиме підвищенню міжнародного визнання українських вин.

«Ця подія є знаковою не тільки для Закарпатського регіону, а й для всієї України, підкреслюючи унікальність української культури та сприяючи її популяризації на міжнародній арені. Реєстрація географічного зазначення «Закарпаття/Закарпатське вино» відкриває нові можливості для українських виробників та сприяє визнанню нашої країни як виноробної нації», – зазначив заступник Міністра економіки України Віталій Кіндратів.

Раніше повідомлялося, що українські виробники, що займаються виготовленням сиру фета, придумали для нього нову назву – набіл. Необхідність пошуку нової назви для продукту виникла в зв’язку з імплементацією Угоди про асоціацію з Європейським союзом. Фета захищена в ЄС як географічне зазначення, тому з 2023 року вітчизняні компанії не мають права так називати свій продукт.

Теги: вино Закарпаття

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