На Закарпатті викрито підпільний нафтопереробний завод

У рамках розслідування правоохоронці провели 18 санкціонованих обшуків на території НПЗ

Директору підприємства та чотирьом його спільникам повідомлено про підозру

На Закарпатті у місті Мукачево правоохоронці викрили підпільний нафтопереробний завод, який виготовляв фальсифіковане пальне та постачав мережі АЗС. Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки України.

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Як зазначається, співробітники Бюро встановили службових осіб столичного підприємства, що мало дозвіл лише на оптову торгівлю пальним. Однак підозрювані, крім продажу, організували також роботу нафтопереробного заводу у Мукачево.

«Сировину закуповували в українських постачальників та переробляли на згадуваному НПЗ. Несертифіковане пальне збували через підконтрольні автозаправні станції», – йдеться у повідомленні.

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У рамках розслідування правоохоронці провели 18 санкціонованих обшуків на території НПЗ та в помешканнях фігурантів справи. Вилучено пальне, обладнання для його виробництва, чорнові записи, печатки, понад 3,3 млн грн готівкою, транспортні засоби тощо.

Директору підприємства та чотирьом його спільникам повідомлено про підозру за ч.ч. 2, 3 ст. 204 КК України.

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті викрито наймасштабніше виробництво контрафактної побутової хімії. Також на Закарпатті підприємство під час війни шило спортивну форму для збірної РФ.