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Куратор «Великого будівництва», проти якого ведеться слідство, утік із України – ЗМІ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Куратор «Великого будівництва», проти якого ведеться слідство, утік із України – ЗМІ
Ідеолог проєкту «Велике будівництво» Юрій Голик вільно пересувався світом під виглядом волонтера від благодійного фонду
фото: babel.ua

Голик, нібито,  виїхав через систему «Шлях» з довідкою про інвалідність

Фігурант антикорупційного розслідування щодо «Великого будівництва» та власник скандального телефону зі «зливами» НАБУ бізнесмен Юрій Голик залишив територію України. Про це пише Zn.ua з посиланням на джерела.

«Голик виїхав через систему «Шлях» з довідкою про інвалідність та перебуває в Австрії», – стверджує співрозмовник видання.

У редакції «Главкома» опинилася копія розпорядження керівництва Дніпропетровської ОДА, яка підтверджує вільний виїзд Юрія Голика за кордон. Термін дії нової перепустки пів року – до 16 жовтня 2024 року.

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Куратор «Великого будівництва», проти якого ведеться слідство, утік із України – ЗМІ фото 2
Куратор «Великого будівництва», проти якого ведеться слідство, утік із України – ЗМІ фото 3

Джерела видання в НАБУ підтвердили, що тиждень тому детективи в рамках розслідування справи Резніченка/Голика (про виграні ТОВ «Будінвест інжиніринг» тендери на ремонт доріг у Дніпропетровській області на суму понад 1,5 млрд грн.) провели обшук в основного фігуранта справи Валентина Резніченка у його машині. Після цього Юрій Голик справді міг залишити Україну.

«НАБУ перевіряє через оперативні канали достовірність цієї інформації, оскільки прямого доступу до системи "Шлях" у бюро немає», – уточнило джерело.

Про те, які додаткові докази могли знайти детективи під час обшуку Резніченка і чому цей факт вплинув на рішення Голика втекти з України, поки що інформації немає. Очевидно одне: фігурант топ-розслідування про корупцію у вищих ешелонах влади, що спричинило глобальну кризу в НАБУ, вже не в Україні. І це точно не "плюс" у скарбничку розслідування справи та тих, хто це допустив.

Як раніше повідомляв «Главком», Голик протягом року вільно виїздив із України за перепустками посадовців Дніпропетровської ОДА, не маючи офіційних посад у владі.  Як волонтер, іІдеолог проєкту «Велике будівництво» Юрій Голик вільно пересувався світом під виглядом волонтера від благодійного фонду «Пісні, народжені в АТО». Засновником організації є колишній заступник уже ексголови Дніпропетровської ОДА Резніченка Володимир Юрченко. Він отримав дозвіл на перетин держкордону у квітні 2023 року. Це рішення діяло до 20 жовтня 2023 року. За кілька днів до закінчення терміну виїзду влада Дніпропетровщини видала новий наказ, яким пролонгувала перебування Голика за кордоном до 6 квітня 2024 року.

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Теги: НАБУ Юрій Голик

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