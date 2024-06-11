Покинутий бус та перерізана огорожа. На Закарпатті 18 людей втекли до Угорщини

Під час моніторингу кордону оператор БпЛА прикордонної служби помітив порожній і відчинений Volkswagen

Під час обстеження території прикордонники знайшли сліди, що вели до кордону з Угорщиною

Прикордонники виявили мікроавтобус на польовій дорозі неподалік від лінії розмежування та проріз у загороджувальній огорожі. За попередніми даними, 18 особам вдалося незаконно втекти до Угорщини. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.

Подія сталась на території відділу прикордонної служби «Лужанка». Під час моніторингу кордону оператор БпЛА прикордонної служби помітив порожній і відчинений Volkswagen.

Під час обстеження території прикордонники знайшли сліди, що вели до кордону з Угорщиною. Також вони виявили проріз у загороджувальній огорожі та сліди на контрольно-слідовій смузі.

Оперативним шляхом вдалось встановити, що 18 людям з автомобіля незаконно вдалося перетнути кордон.

Наразі поліція вилучила автомобіль і відправила його на штрафмайданчик. Розслідування триває.

Нагадаємо, Львівська обласна військова адміністрація надала список громадських організацій і благодійних фондів, чиї водії порушили строки перебування за кордоном. Йдеться про майже 1800 чоловіків призовного віку, які скористались системою «Шлях».Оприлюднені Львівською військовою адміністрацією дані, ймовірно, неповні, оскільки ґрунтуються виключно на підставі листів Державної прикордонної служби (ДПСУ), яка періодично інформує адміністрацію про порушення внесеними до системи «Шлях» волонтерами термінів перебування за кордоном.

Також стало відомо, що цього літа прикордонники посилять охорону кордону в популярних туристичних районах Чернівецької та Івано-Франківської області. Про це повідомляє пресофіцер Чернівецького прикордонного загону Костянтина Лісніка в коментарі для «Медіа агентство АСС».

До слова, у Чернівецькій області чоловіків, затриманих на кордоні за спроби незаконного перетину, негайно доставляють до ТЦК. Співробітники прикордонної служби мають право викликати поліцію, яка проведе адміністративне затримання і доставить військовозобовʼязаного до центру комплектування. Про це заявив у коментарі «Суспільному» помічник начальника Чернівецького прикордонного загону Ігор Заруднєв.