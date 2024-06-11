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Витік даних із НАБУ. Слідство арештувало майно дітей ексчиновника і детектива

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Витік даних із НАБУ. Слідство арештувало майно дітей ексчиновника і детектива
фото: Георгій Біркадзе/Facebook
У справі з «витоками» у НАБУ фігурує голова Броварської райдержадміністрації у 2020-2021 роках, а нині бізнесмен Георгій Біркадзе

10 червня минув місяць, як Національне антикорупційне бюро зареєструвало резонансне кримінальне провадження проти своїх співробітників

22 травня слідство провело одночасно обшуки фігурантів у справі, що стосується розголошення даних досудового розслідування та оперативно-розшукової діяльності у кримінальних провадженнях та оперативно-розшукових справах НАБУ протягом 2021-2023 років. Під час обшуків було конфісковано майно дітей ексголови Броварської райдержадміністрації,  бізнесмена Георгія Біркадзе та детектива НАБУ Валерія Полюги. «Главком» дізнався нові подробиці, які стали відомі під час просування справи через суди.

Так, за місцем проживання голови Броварської райдержадміністрації у 2020-2021 роках, а нині бізнесмена Георгія Біркадзе було вилучено планшет iPad Pro.

Зі слів літньої жінки, яка була у квартирі Біркадзе у момент обшуку, комп’ютерна техніка належить її онуці і доньці Біркадзе Христині. На момент обшуку планшет лежав на дитячому столику у кухні.  

Слідство відправило арештований гаджет доньки Біркадзе на комп’ютерно-технічну експертизу до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз
Слідство відправило арештований гаджет доньки Біркадзе на комп’ютерно-технічну експертизу до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз
дані з судового реєстру

Вже у клопотанні про арешт прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури поставив під сумнів, що відшуканий iPad є власністю п’ятирічної дитини. «Хоч планшет перебуває у користуванні малолітньої доньки, можливо допустити, що цей пристрій подарував батько своїй доньці та більшість часу планшетом користується саме він. Електронний пристрій може містити в собі інформацію, яка може мати значення для досудового розслідування, тому з метою недопущення знищення речового доказу, планшет було вилучено», – сказано в ухвалі Вищого антикорупційного суду.

Зрештою, Феміда арештувала гаджет доньки Біркадзе; його направлено на комп’ютерно-технічну експертизу до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Разом із тим повторити такий «трюк» із арештом двох флешок, вилучених у автівці, якою користується Георгій Біркадзе і ноутбуком Apple його дружини, правоохоронцям вже не вдалося. Флешки ємністю 4 Gb  і 256 Gb, як зазначив адвокат, належать водію Біркадзе, який зберігає на них особисту музику. Більше того під час обшуку слідству пропонувалося оглянути вказані флешки, однак вони цього не зробили. Зважаючи на це, суд підсумував: «…факт наявності флешносіїв у автомобілі, яким користується Біркадзе, не надає вказаним речам ознак речового доказу». А тому немає підстав для арешту.

Із ноутбуком дружини Ольги Біркадзе – схожа історія. Його детективи НАБУ «вполювали» у багажнику автівки дружини експосадовця. За твердженням адвоката, цей ноутбук Ольга Біркадзе використовує у робочих цілях; жінка працює асистенткою кафедри у столичному виші. У цьому випадку суд також повірив версії захисту і відмовив антикорупційній прокуратурі в арешті майна. 

Сам же колишній чиновник Георгій Біркадз  вважає, що історія з «витоками» з НАБУ «заварена» двома особами: колишнім віцепрем’єром Олександром Кубраковим і власником групи компаній «Автострада» Максимом Шкілем. За останні чотири роки фірма Шкіля заробила на дорожніх тендерах понад 150 млрд грн, підрахував ексчиновник.

«До нього (Максима Шкіля – «Главком») питань немає (у слідства – «Главком»). За те є питання до Голика про нібито крадіжку грошей у Дніпропетровську, і до Біркадзе через особисту переписку. НАБУ повинно провести чесне розслідування і посадити на поліграф усіх, у тому числі й мене», – бідкався Георгій Біркадзе.

Крім цього, арешт майна торкнувся детектива НАБУ Валерія Полюги (у переписках Біркадзе детектив ховався за прізвиськом «Японец Валера»). Наприкінці травня Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і арештував два мобільних телефони Samsung і Redmi та смарт-годинник Apple Watch.

У суді Полюга виправдовувався: вилучені пристрої не мають стосунку до справи про «витоки» даних із НАБУ. За його словами, телефоном Samsung користувався до 2019 року, наразі його використовує дитина у вигляді іграшки. Щодо телефона Redmi, то він куплений у січні 2023-го. По ньому Полюга спілкується з малолітнім сином, у якого  смарт-годинник Apple Watch.

У суді детектив Полюга виправдовувався: вилучені електронні пристрої не мають стосунку до справи про «витоки» даних із НАБУ
У суді детектив Полюга виправдовувався: вилучені електронні пристрої не мають стосунку до справи про «витоки» даних із НАБУ
дані з судового реєстру

Крім цього, детектив, якого колеги запідозрили у «зливах», продовжував гнути свою лінію: не входив до групи детективів у кримінальному провадженні №42022000000001543 (справу відкрито у листопаді 2022-го після серії медійних викриттів, пов’язаних із освоєнням майже 1,5 млрд грн на дороги Дніпропетровщини у розпал повномасштабної війни. Пізніше у цьому провадженні обшуки пройшли в Юрія Голика, дівчини екскерівника Дніпропетровщини Яни Хланти та інших фігурантів), у якому відбувся витік інформації. Тому не володів і не міг володіти даними досудового розслідування. Натомість суд зауважив: метою арешту майна Полюги не є позбавлення його доступу до телефонів і смарт-годинника, а тимчасове обмеження права користування допоки не завершиться експертне дослідження.

Нагадаємо, що10 червня минув місяць, як Національне антикорупційне бюро зареєструвало резонансне кримінальне провадження проти своїх співробітників. Фабула справи стосується розголошення даних досудового розслідування та оперативно-розшукової діяльності у кримінальних провадженнях та оперативно-розшукових справах НАБУ протягом 2021-2023 років. «Зливалися» документи, пов’язані з розслідування фактів корупції під час реалізації президентської програми «Велике будівництво». Головним вигодонабувачем цих витоків, як з’ясували ЗМІ, виявися куратор «Великого будівництва» і колишній позаштатний радник голови Дніпропетровської ОДА Юрій Голик.

Читайте також: Хто зливав інформацію з НАБУ? Слідство залізло у планшет п’ятирічної дитини

Теги: НАБУ поліграф гаджет жінка Антикорупційний суд розслідування скандал слідство адвокат прокурор арешт дитина

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