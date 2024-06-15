Угорщина пояснила, чому зняла вето на початок переговорів України про вступ до ЄС

Посли країн-членів Європейського Союзу досягли «принципової згоди» про переговорні рамки щодо вступу України та Молдови до ЄС

29 січня Угорщина сформулювала прохання в 11 пунктах до України щодо прав національних меншин

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його держава домоглась включення всіх своїх умов у переговорні рамки, на основі яких відбуватимуться переговори про вступ України в ЄС. Про це він написав у Facebook.

Сійярто стверджує, що після «запеклих дискусій» в ЄС погодились, щоб у переговорних рамках для України містились усі вимоги Угорщини стосовно дотримання прав національних меншин.

«Деякі держави-члени не хотіли чути про цю умову, але ми чітко дали зрозуміти, що наполягаємо на відновленні прав меншин зберігати свою національну ідентичність, користуватися рідною мовою та навчатися рідною мовою», – прокоментував він.

Тепер, заявив голова угорського МЗС, у переговорних рамках вказано, що Україна «повинна повернути угорцям Закарпаття права, відібрані у них за останні роки».

Нагадуємо, що постійні представники держав-членів Європейського Союзу ввечері, 14 червня, схвалили переговорні рамки для переговорів про вступ України та Молдови.

Рішення послів ЄС означає те, що 25 червня остаточно відбудеться міжурядова конференція, яка надасть офіційний старт переговорам про вступ України та Молдови в ЄС.

Раніше повідомлялося, що занепокоєння в позиції угорської влади стосовно Північноатлантичного Альянсу призвели до того, що в НАТО обмежили обмін інформацією, зокрема й розвідувальною, з Угорщиною.

Представник Альянсу додав, що у зв’язку обмеженнями НАТО створило окремі канали передання інформації, до яких угорські представники не мають доступу й про які вони не знають.