На Харківщині власники ділянок звільнятимуться від земельного податку: кого стосується

Рада оборони Харківської області затверджуватиме перелік ділянок, на яких облаштовуються оборонні споруди, та передаватиме його місцевим радам

Власників ділянок, на яких розташовані фортифікаційні споруди, звільнятимуть від сплати земельного податку

У Харківській області звільнятимуть від земельного податку власників ділянок, на яких розташовані або можуть бути розташовані фортифікаційні споруди. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Для розв'язування цього питання Мінреінтеграції спільно з Мінагрополітики, Мінфіном, Державною податковою службою України та Харківською ОВА розробили узгоджений алгоритм дій. Це відбуватиметься з урахуванням рішень Ради оборони Харківської області та відповідно до рішень місцевих рад про встановлення податкових пільг.

Рада оборони Харківської області затверджуватиме перелік ділянок, на яких облаштовуються оборонні споруди, та передаватиме його місцевим радам. Вони ухвалюватимуть рішення про встановлення податкових пільг та надсилатимуть цю інформацію до Державної податкової служби.

Віцепрем’єр-міністра Ірина Верещук дала доручення зацікавленим сторонам оперативно відпрацювати питання звільнення від оподаткування власників таких земельних ділянок із застосуванням узгодженого алгоритму дій.

Нагадаємо, що Україна планує підвищити видаткову, а також дохідну частину бюджету. До кінця року потреби країни обійдуться щонайменше в 300 млрд грн. Данило Гетманцев каже, одним з додаткових джерел фінансування армії буде підвищення податків.