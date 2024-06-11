Хто зливав інформацію з НАБУ. Директор Бюро зробив заяву

Семен Кривонос відповів на закиди активіста Шабуніна

Директор Національного Антикорупційного Бюро України Семен Кривонос відповів на заклики голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабуніна провести службове розслідування за повідомленнями про «злив даних» агентства його працівниками. Він наголосив, що за фактом витоку інформації розпочато саме досудове розслідування. А за результатами службових розслідувань винні особи будуть притягнуті до дисциплінарної відповідальності.

«Оскільки публічна кампанія Віталія Шабуніна та ЦПК щодо обставин витоку інформації переросла у справжнє персональне «полювання на відьом» і спробу прямого тиску на мене - вирішив відповісти також публічно... Воно (досудове розслідування - «Главком») дає набагато більше інструментів для отримання доказів причетності тих чи інших посадовдх осіб до злочину, аніж внутрішнє службове розслідування. І, на відміну від досудового розслідування, за результатами службового, максимум – це дисциплінарна відповідальність. Ба більше, до неї можна притягнути не пізніше ніж через рік з моменту вчинення дисциплінарного проступку (читай з моменту «зливу», – наголосив Кривонос.

Директор НАБУ також повідомив, що окрім згаданого досудового розслідування щодо витоків, розпочато два службових розслідування. «Одне – щодо можливого тиску на викривачів, інше – щодо можливих неправомірних вказівок детективам. Проводяться необхідні заходи, встановлюються відповідні обставини. За результатами даних службових розслідувань у разі наявності достатніх підстав винні особи будуть притягнуті до дисциплінарної відповідальності», – додав Кривонос.

«Наголошу, будь-які рішення, в тому числі й кадрові будуть прийматися мною виключно за результатами розслідувань і у чіткій відповідності до визначених законом процедур», – зазначив директор НАБУ

Нагадаємо, журналісти-розслідувачі Bihus.Info повідомили, що непублічну інформацію щодо роботи НАБУ. До відома, 10 червня минув місяць, як Національне антикорупційне бюро зареєструвало резонансне кримінальне провадження проти… своїх окремих співробітників. Фабула справи стосується розголошення даних досудового розслідування та оперативно-розшукової діяльності у кримінальних провадженнях та оперативно-розшукових справах НАБУ протягом 2021-2023 років. Зокрема, «зливалися» документи, пов’язані з розслідування фактів корупції під час реалізації президентської програми «Велике будівництво». Головним вигодонабувачем цих витоків, як з’ясували ЗМІ, виявися ідеолог «Великого будівництва» і колишній позаштатний радник голови Дніпропетровської ОДА Юрій Голик.

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