Пропагандисти зацікавилися харчуванням українських полярників. У чому причина?

Директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий пояснив ситуацію

Російські пропагандисти несподівано зацікавилися харчуванням українських полярників. Так, посилаючись на систему публічних закупівель Prozorro, вони почали писати, що Український Національний антарктичний науковий центр уклав договір на обслуговування експедиції на суму понад $11,6 млн. Крім усього іншого, для експедиції планують придбати 118 кг філе та 140 кг стейку з лосося, 168 пляшок червоного, 112 пляшок білого та 28 пляшок ігристого вин, 70 кг шоколадних батончиків. До складу експедиції, для якої призначено закупівлю, входять 25 осіб. Згідно з опублікованими документами, дія договору розрахована до 28 лютого 2025 року. Зокрема, подібний допис поширив і підозрюваний в держзраді блогер Анатолій Шарій.

Директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий пояснив ситуацію.

«Беремо до уваги, що це закупівля на всю зимівлю, тобто раз на рік. Беремо до рук калькулятор, здійснюємо нескладні операції, і отримуємо:

Вино всіх видів разом – 45 грамів на людину на день, або ж 316 грамів кожному на тиждень; тобто так, український полярник може один раз в кінці трудового тижня випити аж цілих два келишки (навіть не гранчаки, а саме келишки) сухого вина; Шоколаду 10 грамів на день; Цукерок та батончиків відповідно 4 грами та 14 грамів на добу. І так, це в умовах повної ізоляції від світу, «трохи» не нашого клімату та досить фізично виснажливої монотонної праці, а півроку ще й посеред полярної ночі.

Хтось вважає що це непристойна розкіш та обжиралово? Будь ласка, подавайтесь до нас на конкурс, відпрацюйте зимівлю, і тоді скажете, чи не змінилась Ваша думка», – написав Дикий.

Дикий також зауважив, що давно активно бореться із російськими кампаніями, спрямованими на зрив мобілізації в Україні. Тож пропагандист активізувалися, щоб очорнити очолюваний ним науковий центр.

Нагадаємо, українські полярники вперше задокументували зустріч з фінвалом – другим за величиною китом.

Раніше українські полярники показали своїх пухнастих маленьких «сусідів». У Національному антарктичному центрі України розповіли про пташенят південнополярних поморників, які вилупилися на острові Галіндез, біля станції «Академіка Вернадського».