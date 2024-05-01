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Cилікони в антарктиці: українські вчені прийняли участь у міжнародному дослідженні (фото)

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Cилікони в антарктиці: українські вчені прийняли участь у міжнародному дослідженні (фото)
Проєкт реалізується спільно з Silicones Europe – некомерційною торговельною організацією, що представляє всіх основних виробників силіконів у Європі
фото: Національний антарктичний науковий центр

Мета дослідження – визначити, чи присутні силікони в різних середовищах на Антарктичному півострові та навколо нього

Протягом нинішнього антарктичного сезону, зокрема березня-квітня 2024 року, учені НАНЦ відібрали зразки із різних середовищ у межах великого міжнародного дослідження з розповсюдження силіконів в Антарктиці. Як повідомляє Міністерство освіти, цей проєкт реалізується спільно з Silicones Europe – некомерційною торговельною організацією, що представляє всіх основних виробників силіконів у Європі.

Мета дослідження – визначити, чи присутні силікони в різних середовищах на Антарктичному півострові та навколо нього (район станції «Академік Вернадський»).

Українські вчені відібрали такі зразки:

  • повітря. У січні на Галіндезі та інших прилеглих островах було встановлено 5 пасивних пробовідбірників повітря. За 3 місяці науковці витягли з них фільтри для подальшого аналізу в лабораторії;
  • донні відклади. За допомогою донного черпака було відібрано 5 зразків із морського дна поблизу нашої станції;
  • антарктичні ґрунти та мохи. На різних островах навколо станції їх відібрано по 5 зразків;
  • фітопланктон. З борту «Ноосфери» та з моторних човнів учені відфільтрували з океанських вод 10 зразків цих рослинних організмів;
  • антарктичний криль. Знайти місця концентрації крилю в Південному океані – нелегке завдання. Але за допомогою ехолокатора наші вчені визначили зони його скупчення й спеціальними сітками відібрали 4 зразки цього важливого для харчового ланцюга Антарктики організму.

Усі зразки були зафіксовані, нині вони прямують до Кейптауна (ПАР) на борту «Ноосфери». Після прибуття судна у травні їх відправлять до Норвегії. Там учені проаналізують, чи присутні у пробах циклічні леткі метилсилоксани й у яких концентраціях.

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Cилікони в антарктиці: українські вчені допомогли міжнародному дослідженню
фото: Національний антарктичний науковий центр

До кінця 2024 року НАНЦ очікує отримати перші результати, що допоможуть оцінити масштаб розповсюдження силіконів у навколишньому середовищі. Вивчення того, чи присутні ці речовини в Антарктиці, дасть змогу зрозуміти, чи переносять їх повітря і вода на великі відстані. Принагідно НАНЦ інформуватиме про подальший перебіг проєкту.

Ізабель Зауермільх, старша консультантка проєкту, яка також працювала над відбором зразків, високо оцінила роботу українських учених.

«Я вдячна команді науковців за ретельне документування діяльності, чітке дотримання стандартних операційних процедур та суворих заходів для уникнення забруднення зразків. Їхній професіоналізм і відданість справі забезпечили цілісність і надійність наших даних протягом всієї експедиції. Я з нетерпінням чекаю на майбутню співпрацю і подальший внесок у наукові дослідження», – зазначила пані Зауермільх.

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Теги: полярники повітря вчені

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