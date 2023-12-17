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На станції «Академік Вернадський» з'явилися перші пінгвінята: милі фото

Надія Карбунар
glavcom.ua
На станції «Академік Вернадський» з'явилися перші пінгвінята: милі фото
Під повною опікою батьків малюки перебувають близько місяця
фото: Національний антарктичний науковий центр/Facebook

Пташенята зараз у сіренькому пушку, дуже смішні й незграбні

 

Неподалік станції «Академік Вернадський» з'явилися перші пташенята субантарктичних пінгвінів цього року, повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

«Вони зараз у сіренькому пушку, дуже смішні й незграбні, ховаються під батьків, але активно звідти пищать. Нині із перших відкладених на початку листопада 11 яєць народилося 8 малюків. Є родини, в яких вилупилося вже по два пінгвіняти, а є такі, де одне дитинча ще очікує на появу брата чи сестри», – повідомляють полярники.

На станції «Академік Вернадський» з'явилися перші пінгвінята: милі фото фото 1

Що відомо про пташенят

Первістків виявив біолог 28-ї УАЕ Сергій Глотов, пожартувавши, що «Ноосфера», немов лелека, «принесла» полярникам поповнення.

Зазначимо, що криголам прибув до станції «Академік Вернадський» 11 грудня.

На станції «Академік Вернадський» з'явилися перші пінгвінята: милі фото фото 2

«Найближчі кілька місяців на нашому острові очікується справжній бебі-бум. Адже нині тут гніздує рекордна кількість субантарктичних пінгвінів – понад 5,3 тисяч. Біолог 28-ї УАЕ Вадим Ткаченко нарахував у їхніх гніздах 4,8 тисяч яєць», – розповідають на станції «Академік Вернадський».

На станції «Академік Вернадський» з'явилися перші пінгвінята: милі фото фото 3

Фахівці зауважують, що успішність вилуплення пінгвінят залежатиме від різних факторів, зокрема, кількості снігу та активності хижаків.

На станції «Академік Вернадський» з'явилися перші пінгвінята: милі фото фото 4

«Але передбачаємо, що на Новий рік біля «Вернадського» буде дуууууже багато пінгвінів і пінгвінят», – кажуть полярники.

Вони також нагадали, що ці птахи висиджують яйця та пташенят по черзі. Доки один з партнерів залишається на гнізді, інший вирушає в океан полювати на криля, а через кілька днів вони змінюються.

На станції «Академік Вернадський» з'явилися перші пінгвінята: милі фото фото 5

Під повною опікою батьків малюки перебувають близько місяця. Потім починають линяти, об'єднуватися в ясла та активно вивчати навколишній світ. Після закінчення линьки вони вчаться плавати в океані й самостійно добувати собі їжу. До того їх годують батьки наловленим крилем.

На станції «Академік Вернадський» з'явилися перші пінгвінята: милі фото фото 6

Раніше повідомлялося, що антарктичні пінгвіни зайняли метеомайданчик українських метеорологів біля станції «Академік Вернадський».

Теги: батьки птахи полярники

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