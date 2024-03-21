Перезмінка в Антарктиці: українські дослідники прибули на «Академіка Вернадського» (фото)

29-та українська антарктична експедиція прибула на станцію «Академік Вернадський», щоб змінити попередню команду

На антарктичній станції «Академік Вернадський» почалася перезмінка річних експедицій. 21 березня українське судно «Ноосфера» доправило до Антарктиди 29-ту українську команду дослідників, яка замінить своїх колег, що працювали на станції цілий рік. Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

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Вчені вже почали проведення запланованих досліджень з біології, геології та геофізики фото: Facebook / Національний антарктичний науковий центр

У науковому центрі розповіли, що розвантаження криголама триватиме кілька днів.

«Полярники мають переправити на берег 50 тонн вантажів і 140 тонн пального, необхідних для наступного року зимівлі. Оскільки через рельєф дна «Ноосфера» не може підійти до причалів станції, все це перевозитимуть моторними човнами від протоки Пенола, де зупинилося судно, до острова Галіндез, де розташована станція», – йдеться у повідомленні.

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Дослідники дісталися крижаного континенту всього за шість днів фото: Facebook / Національний антарктичний науковий центр

Нова експедиція почала свою роботу ще на борту «Ноосфери». Вчені вже почали проведення запланованих досліджень з біології, геології та геофізики.

Дослідники вже відібрали перші зразки фітопланктону для міжнародного проєкту з вивчення можливого поширення силіконів в Антарктиці фото: Facebook / Національний антарктичний науковий центр

«Зокрема, були відібрані перші зразки фітопланктону для міжнародного проєкту з вивчення можливого поширення силіконів в Антарктиці», – поділилися науковці й пообіцяли розповісти про найцікавіші результати досліджень.

«Ноосфера» з 29-ю українською антарктичною експедицією на борту вирушила з чилійського порту Пунта-Аренас до Антарктики 15 березня і дісталася крижаного континенту всього за шість днів.

«Цього разу найбурхливіша у світі протока Дрейка була дуже прихильною до нашого флагмана і поводилася на диво спокійно. Полярники навіть жартували, що пройшли Дрейком, наче автобаном», – поділилися дослідники.