На Франківщині прорвало нафтопровід, є постраждалі
На місці працюють рятувальники
Поблизу села Стримба Надвірнянського району стався порив нафтопроводу (діаметром 150 мм). Про це повідомляє ДСНС України.
Як інформують рятувальники, нафтопродукти розлилися вздовж потічка на площі 100 м кв. та загорілися. Вогонь поширився на приватний будинок.
За попередньою інформацією, постраждало три особи.
«Наразі засувки на нафтопроводі перекриті. На місці працюють рятувальники», – сказано у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що під Івано-Франківськом у суботу, 30 вересня, стався потужний вибух.
Також у Полтавській області пролунав вибух. Попередньо відомо, що сталася розгерметизація на магістральному газопроводі.
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