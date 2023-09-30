На Франківщині прорвало нафтопровід, є постраждалі

На місці працюють рятувальники

Поблизу села Стримба Надвірнянського району стався порив нафтопроводу (діаметром 150 мм). Про це повідомляє ДСНС України.

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Як інформують рятувальники, нафтопродукти розлилися вздовж потічка на площі 100 м кв. та загорілися. Вогонь поширився на приватний будинок.

За попередньою інформацією, постраждало три особи.

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«Наразі засувки на нафтопроводі перекриті. На місці працюють рятувальники», – сказано у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що під Івано-Франківськом у суботу, 30 вересня, стався потужний вибух.

Також у Полтавській області пролунав вибух. Попередньо відомо, що сталася розгерметизація на магістральному газопроводі.