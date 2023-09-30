Прорив нафтопроводу на Франківщині: рятувальники загасили пожежу
Постраждали шість осіб, з них двоє дітей
Рятувальники ліквідували пожежу, що сталася внаслідок пориву нафтопроводу поблизу села Стримба Надвірнянського району. Про це інформує ДСНС.
Загасили також допоміжну споруду, яка зайнялася.
Постраждали шість осіб, з них двоє дітей, яких госпіталізовано до лікарні. Засувки на нафтопроводі перекриті.
«На місці події залучалися 18 осіб та 4 одиниці техніки ДСНС», – сказано в повідомленні.
Нагадаємо, поблизу села Стримба Надвірнянського району стався порив нафтопроводу (діаметром 150 мм).
Раніше повідомлялося, що під Івано-Франківськом у суботу, 30 вересня, стався потужний вибух.
Також у Полтавській області пролунав вибух. Попередньо відомо, що сталася розгерметизація на магістральному газопроводі.
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