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Прорив нафтопроводу на Франківщині: рятувальники загасили пожежу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Прорив нафтопроводу на Франківщині: рятувальники загасили пожежу
Пожежу гасили 18 рятувальників
фото: ДСНС України

Постраждали шість осіб, з них двоє дітей

Рятувальники ліквідували пожежу, що сталася внаслідок пориву нафтопроводу поблизу села Стримба Надвірнянського району. Про це інформує ДСНС.

Загасили також допоміжну споруду, яка зайнялася.

Прорив нафтопроводу на Франківщині: рятувальники загасили пожежу фото 1

Постраждали шість осіб, з них двоє дітей, яких госпіталізовано до лікарні. Засувки на нафтопроводі перекриті.

Прорив нафтопроводу на Франківщині: рятувальники загасили пожежу фото 2

«На місці події залучалися 18 осіб та 4 одиниці техніки ДСНС», – сказано в повідомленні.

Прорив нафтопроводу на Франківщині: рятувальники загасили пожежу фото 3

Нагадаємо, поблизу села Стримба Надвірнянського району стався порив нафтопроводу (діаметром 150 мм).

Раніше повідомлялося, що під Івано-Франківськом у суботу, 30 вересня, стався потужний вибух.

Також у Полтавській області пролунав вибух. Попередньо відомо, що сталася розгерметизація на магістральному газопроводі. 

Теги: рятувальники вибух

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