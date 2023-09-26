Росія відновила експорт зрідженого нафтового газу через порт Керч в окупованому Криму

З 1 по 20 вересня до Керчі було поставлено близько 6 тис. тонн зрідженого нафтового газу

Регулярні поставки газу з російських заводів до Керчі розпочалися в другій половині червня

Російські виробники зрідженого газу відновили регулярний експорт через Керч після восьмирічної перерви. Про це повідомляє Reuters.

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Регулярний експорт зрідженого нафтового газу з Керчі було припинено в 2015 році після запровадження міжнародних санкцій проти російських компаній через окупацію Криму в 2014 році.

Як повідомляє Reuters, регулярні поставки газу з російських заводів до Керчі для експорту почалися в другій половині червня.

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Поставки йдуть залізницею до порту Кавказ в Азовському морі, а потім поромом до Керчі, оскільки транспортування через Кримський міст заборонено.

Зріджений нафтовий газ, який зазвичай використовується як паливо для автомобілів, обігріву та для виробництва інших нафтохімічних продуктів, не підпадає під санкції Заходу. Проте російські компанії, які перебувають під санкціями, перенаправили значні обсяги газу з Європи на схід, в основному до Китаю, а також до російських портів на Чорному морі для подальших експортних поставок до Туреччини, Північної Африки та балканських країн.

З 1 по 20 вересня до Керчі було доставлено близько 6 тис. тонн зрідженого нафтового газу.

Поставки через Керч і південні порти Росії є досить привабливими за рахунок цін, хоча експорт через цей маршрут все ще обмежують загрози безпеки й наявність танкерів.

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Експорт російського нафтового газу зріс на 10% у першому півріччі поточного року порівняно з аналогічним періодом 2022 року. Морські порти забезпечили близько третини загальних зовнішніх поставок.

Приблизно 34% загальних експортних поставок з Росії було спрямовано в Польщу, 10% в Латвію, 6% до Китаю і 5% до Афганістану.

Нагадаємо, Росія знайшла спосіб, який дозволяє заробляти на нафті, попри обмеження G7. Близько двох третин російської сирої нафти та нафтопродуктів транспортується на суднах, які застраховані або належать державам, що мають дотримуватись стелі цін, встановленої G7.

Раніше повідомлялося, що Росія дедалі активніше приховує свої операції з експорту нафти та нафтопродуктів, щоб не дозволяти західним країнам відстежувати виконання санкцій.